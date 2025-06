S'encara amb Flick i Joan Laporta el fa fora del Barça: 'No tornarà a jugar mai més'

Un dels grans talents joves del Barça s'ha passat de la ratlla amb Hansi Flick i Joan Laporta ja confirma que no tornarà a jugar al Camp Nou. Sí, com ho podeu llegir a 'e-Notícies'. Fins ara, Hansi Flick havia controlat el vestidor a la perfecció, però una ovella negra ha aprofitat el final de curs per 'rajar' obertament de la seva gestió, una cosa imperdonable

El mercat de fitxatges ja ha començat i el Barça pensa en nous fitxatges, però sense oblidar, com és lògic, el capítol de les sortides. N'hi ha moltes que ja estaven gairebé definides: jugadors com Ansu Fati o Pau Víctor no seguiran, però a aquests dos cal afegir-hi un tercer que s'ha passat. Parlem de Pablo Torre, migcampista càntabre que està preparant l'Europeu SUB21 amb la Selecció Espanyola, tot i haver jugat molt poc sota la tutela de Flick al Barça

Pablo Torre s'ha obert als micròfons del 'SPORT' i no ha dubtat ni un segon a l'hora de 'criticar' la gestió de Flick, el seu entrenador al Barça. Pablo Torre ha estat molt contundent a l'hora de declarar que "Flick ha estat una mica injust" amb ell, ja que el càntabre considera que "mereixia més minuts" tenint present el seu rendiment. La veritat és que Pablo Torre no ha desentonat mai, especialment en el tram en què va disputar més minuts, sobretot a la Copa del Rei contra la UD Barbastro

Pablo Torre, que no ha dubtat a l'hora de carregar contra Flick, ja treballa per forçar la seva sortida del FC Barcelona. Pablo Torre ha gaudit de pocs minuts i en el tram final del curs oficial, amb la Lliga ja sentenciada, tampoc va guanyar protagonisme, una cosa que li va molestar molt. Joan Laporta també coincideix amb Flick: després d'aquestes declaracions, Pablo Torre ha de buscar-se nou equip sí o sí

Encara no hi ha res definit, però sembla evident que Pablo Torre haurà d'acceptar alguna de les ofertes de què disposa. El migcampista creatiu de Santander vol sortir gratis, però el Barça no sembla estar disposat a alliberar-lo. Dit això, equips com Girona, Porto o Elche haurien de pagar traspàs, una cosa que encara no està ni clara ni definida