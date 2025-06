Ningú s’imaginava el futur equip de Ter Stegen: només cal la signatura, adeu Barça

La situació de Marc-André Ter Stegen al Barça empitjora cada setmana que passa. El porter alemany ha viscut una temporada complicada, marcada per una lesió greu al seu genoll dret. L'esquinçament del tendó rotulià li va impedir ser titular durant la campanya passada, i tot i que es va recuperar a temps per a l'últim tram, no va poder recuperar el seu lloc

La decisió de Hansi Flick de recórrer a Wojciech Szczęsny com a titular, fins i tot amb la recuperació de Ter Stegen, va marcar l'inici d'un canvi inesperat a la porteria del Barça. El capità confiava en la seva experiència i en la confiança del club, però Flick tenia altres plans. Va mantenir Szczęsny com a titular i, de cara al curs vinent, arribarà Joan García

El fitxatge de Joan García sentencia Ter Stegen

El fitxatge de Joan García, porter de l'Espanyol, serà un altre factor crucial en el futur de Ter Stegen al Barça. L'arribada de Joan García posa encara més en dubte el paper de l'alemany, ja que l'ha avançat en la jerarquia. Flick considera que el porter espanyol ha de ser titular

Això ha obligat l'alemany a replantejar-se el seu futur. Tot i el seu retorn a la titularitat en certs partits, el Barça ha decidit que la dupla de porters per a la temporada vinent serà Wojciech Szczęsny i Joan García. Una decisió que, per a molts, marca la fi d'un cicle per a Ter Stegen al club català

Ter Stegen rep una oferta interessant: el Barça accepta

La sortida de Ter Stegen sembla imminent, i no li falten ofertes. Equips com el Manchester United i el Newcastle han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. A banda d'aquests, hi ha un club que ha fet un pas més en la recerca del seu fitxatge: el Galatasaray

El conjunt turc ha intensificat la seva ofensiva per fitxar Ter Stegen, una sorpresa per a molts. L'acord entre el Galatasaray i el Barça està pràcticament tancat, ja que Deco, el director esportiu del club, no posarà traves a la seva sortida. Només falta que Ter Stegen accepti la proposta perquè el traspàs es faci realitat

Tot i que l'acord està pràcticament tancat, Ter Stegen ha decidit no signar res encara. El porter prefereix esperar altres ofertes que puguin arribar d'equips més atractius, tant esportivament com econòmicament. La situació del mercat de fitxatges encara està en moviment, i no vol precipitar-se a prendre una decisió definitiva