Felicitat màxima per a Hansi Flick: es fa oficial, el fill pròdig torna al Barça

Hansi Flick vol que el bon ambient i els bons resultats continuïn regnant al FC Barcelona. Després d'una primera temporada tremendament exitosa, el tècnic alemany ja treballa amb intensitat en la planificació del proper curs. Les entrades i sortides són al centre de totes les decisions, però Flick té un interès especial a resoldre el futur del fill pròdig del club, que pot tornar aquest estiu.

Hansi Flick va aterrar a la Ciutat Comtal l'estiu passat amb les idees molt clares. Sabia com volia que jugués el Barça, però no comptava amb les eines necessàries per implementar els seus mètodes de treball innovadors. La barrera de l'idioma va ser un dels principals obstacles.

Comunicar la seva filosofia i transmetre els seus conceptes es va tornar complicat. Va ser llavors quan Hansi Flick va demanar ajuda, i no a qualsevol. Va reclamar la presència del que amb el temps es convertiria en el seu millor aliat: Thiago Alcántara.

Thiago Alcántara, la mà dreta de Hansi Flick

L'exmigcampista, amb passat al Barça i al Bayern de Munic, entén a la perfecció el model de joc culer. Per això la seva arribada va ser rebuda amb entusiasme dins del vestidor l'estiu passat. Thiago Alcántara es va unir al cos tècnic amb un rol molt clar: ser el pont entre Hansi Flick i els jugadors.

I va complir amb escreix. La seva figura va ajudar a unir el grup i a fer més fluid el dia a dia als entrenaments. Tanmateix, a mitja temporada i sense avís previ, Thiago Alcántara va haver de deixar el club i va abandonar Hansi Flick: motius fiscals el van obligar a tornar a Anglaterra.

Va ser una sortida discreta, però dolorosa per a tothom. La plantilla va trobar a faltar Thiago Alcántara, i Hansi Flick encara més. Per això, de cara a la propera temporada, Flick ha demanat el seu retorn: vol tornar a comptar amb Thiago al seu staff.

Hansi Flick ja ha parlat amb Thiago Alcántara

Segons ha informat el diari AS, Hansi Flick ja ha fet passos perquè la seva tornada sigui possible. De fet, va convidar Thiago Alcántara a passar uns dies a Formentera juntament amb la resta del seu staff. Allà, a més de descansar, van treballar sobre la seva incorporació i van debatre el seu nou rol a l'organigrama tècnic del primer equip.

La notícia ha estat rebuda amb entusiasme a l'entorn culer i Thiago Alcántara també està il·lusionat amb la idea. Tot apunta que només és qüestió de temps perquè es faci oficial: el fill pròdig és de tornada. Per a Hansi Flick, el seu retorn representa molt més que un simple fitxatge, ja que Thiago és una peça clau per consolidar el seu projecte al Barça.