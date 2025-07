El Barça s'està movent molt en aquest mercat de fitxatges d'estiu, però l'Andorra de Gerard Piqué també està fent el mateix. Gerard Piqué ha aconseguit que el seu Andorra torni a Segona Divisió i, per tant, necessita reforçar una plantilla que farà el salt des del futbol amateur: vol fitxar del Barça. El curiós és que, si res no es torça, Gerard Piqué li arrabassarà un gran fitxatge al Barça: era el gran tapat per a la defensa, però se'n va a l'Andorra ara mateix.

El Barça ja té decidit el seu 'roster' defensiu i, per tant, hi ha una gran promesa de la Masia que s'haurà de foguejar fora, cosa que aprofitarà l'Andorra de Gerard Piqué. Flick compta amb Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Eric García, Andreas Christensen i Pau Cubarsí, però, de moment, no compta amb un defensa tapat que se n'anirà a l'Andorra de Piqué. Gerard Piqué ha aconseguit que el seu Andorra torni a la categoria de plata i està estudiant tancar un fitxatge TOP vingut del Barça: Flick ho autoritza, possible cessió molt profitosa.

El tapat de la defensa del Barça marxa: Gerard Piqué tanca el fitxatge per l'Andorra

El Barça comença a definir nous fitxatges com Joan García, ja oficial, i Marcus Rashford, que arribarà pròximament, però també comença a treballar en les seves vendes i sortides. Una d'aquestes serà la del defensa central Andrés Cuenca, que té molts números de sortir cedit a l'Andorra de Gerard Piqué. Cuenca és un dels grans centrals de futur dels quals disposa el Barça i, llevat de sorpresa, serà important en un futur no gaire llunyà sota la tutela de Flick.

Això sí, Cuenca necessita foguejar-se i tant el Barça com el mateix jugador consideren que la Segona Divisió és un bon lloc per fer-ho. Andrés Cuenca hauria preferit seguir al filial del Barça, però el conjunt de Belletti va baixar a Segona Federació i, per tant, és millor buscar una lliga més competitiva per créixer.

Gerard Piqué ha estat atent i s'ha endut l'oferta: nou fitxatge per al seu Andorra, és el gran tapat del futur per a la defensa del FC Barcelona. Gerard Piqué, per la seva banda, estudia el mercat de fitxatges amb atenció i des del Barça no es descarta que es puguin tancar altres operacions. Una de les que està més avançada és la cessió simple del també porter del Barça Áron Yaakobishvili, que tampoc seguirà al filial culer després del descens de categoria.