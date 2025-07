El Barça, durant el curs passat, va estar a la recerca d'un davanter suplent per a Robert Lewandowski. El polonès, a la recta final de la seva exitosa carrera, no pot continuar jugant eternament. Deco i Hansi Flick van avaluar diverses opcions, però finalment van decidir apostar per Ferran Torres per a aquesta posició.

El resultat d'aquesta decisió va ser excel·lent. Ferran Torres va acabar la temporada 2024/2025 amb 19 gols i 7 assistències en 45 partits, xifres que van superar les expectatives. El seu rendiment va ser clau per al Barça, consolidant-se com una peça fonamental a l'esquema de Hansi Flick.

Oficial, venut a la Juventus: Robert Lewandowski s'acomiada, Ferran Torres ha guanyat

Mentre Ferran Torres segueix a gran nivell, la Juventus ha tancat el fitxatge d'un dels candidats a ocupar el rol de suplent de Robert Lewandowski: parlem de Jonathan David. L'atacant de 25 anys arriba com a agent lliure després de finalitzar el seu contracte amb el Lille. David ha signat un contracte de cinc anys amb el club italià, que s'estén fins al juny de 2030.

Durant la seva etapa al Lille, Jonathan David va demostrar la seva gran capacitat golejadora, acumulant més de 30 contribucions de gol en cadascuna de les seves últimes tres temporades. El seu fitxatge per la Juventus es considera una gran adquisició per al club italià, que vol reforçar la seva davantera. Per la seva banda, el Barça continuarà confiant en Ferran Torres.

Ferran Torres es consolida com a '9' del Barça

Amb el fitxatge de Jonathan David per la Juventus, Ferran Torres sap que no tindrà competència per suplir Robert Lewandowski. La seva versatilitat i capacitat per adaptar-se a diferents posicions ofensives li han permès assumir el rol de '9' amb èxit. A més, la seva connexió amb jugadors com Lamine Yamal i Raphinha ha estat fonamental per al rendiment de l'equip.

Ferran Torres ha demostrat que pot liderar la línia ofensiva del Barça, i la seva evolució sota la direcció de Hansi Flick ha estat notable. El club confia que continuarà el seu desenvolupament i serà una peça clau en el futur de l'equip.

Mirada al futur: Julián Álvarez com a objectiu

Tot i que Ferran Torres ha assumit el rol de '9' amb èxit, el Barça segueix avaluant opcions per reforçar la seva davantera. Un dels noms que ha sorgit les últimes setmanes és el de Julián Álvarez, davanter de l'Atlético de Madrid. El club català ha mostrat interès en el jugador argentí, que ha destacat a la Lliga espanyola.

Tanmateix, qualsevol moviment en aquest sentit s'espera per a l'estiu de 2026, ja que el Barça prioritza l'estabilitat i el desenvolupament dels seus jugadors actuals. La direcció esportiva del club segueix de prop l'evolució de Julián Álvarez i altres possibles incorporacions per enfortir el seu atac en el futur.