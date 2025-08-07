Oficial, Xabi Alonso accepta la venda d’un lateral: el Reial Madrid s’endú 9 milions
El Real Madrid té un excés de carrilers a la seva plantilla i Xabi Alonso ha de moure fitxa. A la banda dreta, Carvajal i el nou fitxatge, Alexander-Arnold, competiran per la titularitat. Tot això sense oblidar Fede Valverde, que també pot actuar en aquesta demarcació com ja ha demostrat sobradament en diverses ocasions.
Al lateral esquerre, Álvaro Carreras és l’últim gran fitxatge de l’estiu del Real Madrid i apunta a ser titular. Mentrestant, Fran García esperarà el seu torn a la banqueta. I encara falta veure què passa amb Ferland Mendy, que encara no ha pogut debutar amb el nou entrenador.
Xabi Alonso compta amb fins a sis carrilers de màxim nivell per afrontar les dificultats que puguin sorgir durant la temporada en forma de inoportunes lesions o sancions. Recordem que Carvajal acaba de tornar d’una greu lesió de llarga durada i que el seu rendiment és tota una incògnita. A més, al costat esquerre, Mendy també fa molt de temps que està de baixa a causa dels seus problemes físics, així que és bo tenir solucions.
Tanmateix, no hi caben tots i Xabi Alonso ha acceptat la venda d’un altre lateral que també podia estar inclòs en l’equació. És el cas del carriler del Girona, Miguel Gutiérrez. El 50% dels seus drets encara pertanyen al Real Madrid, però tot i això Miguel serà traspassat al Napoli en les pròximes hores a canvi de 18 milions d’euros.
Principi d’acord pel traspàs de Miguel Gutiérrez
El lateral esquerre del Girona, Miguel Gutiérrez, és a prop de fer el salt al futbol italià: el Napoli serà el seu nou destí. El jugador madrileny fitxarà per a les pròximes cinc temporades, l’acord entre el club italià i el futbolista és total. Ara només falta polir certs detalls amb el Girona perquè el traspàs es pugui oficialitzar.
Format a les categories inferiors del Real Madrid, Miguel Gutiérrez ha trobat al Girona el lloc ideal per madurar i convertir-se en un dels millors laterals a nivell nacional. Les bones temporades a l’equip català li han valgut perquè equips europeus importants s’hagin fixat en la seva figura. El Napoli aposta pel madrileny i està disposat a abonar 18M per incorporar-lo a la seva plantilla.
El Real Madrid en treu profit del traspàs
Florentino Pérez es va guardar el 50% dels drets de Miguel Gutiérrez quan va ser traspassat al Girona de Míchel. Amb el traspàs al Napoli italià, el Madrid s’embutxacarà nou milions per un jugador que ha anat creixent temporada rere temporada. Xabi Alonso, que podia recuperar Miguel, ha donat llum verda a l’operació que reportarà bons ingressos extres a les arques del club.
Des de l’entorn de Miguel es percep entusiasme pel traspàs ja que representa tot un repte competir a la Serie A italiana. Miguel considera que està plenament capacitat i preparat per assumir aquest nou repte en la seva carrera. El madrileny espera que ben aviat els clubs arribin a un acord total i es tanqui l’operació.
