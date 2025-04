Crítiques inesperades a Messi, el seu vell amic del Barça ataca: 'Podia tirar-te...'

Lionel Messi, considerat un dels millors futbolistes de tots els temps, ha estat el gran emblema del Barça durant anys. La seva qualitat ha estat indiscutible i ha marcat una era daurada per al club, collint títols i trencant rècords. Des del seu debut, la "Pulga" no ha deixat de meravellar tant a aficionats com a experts.

No obstant això, no totes les reaccions cap a Messi han estat exclusivament positives. Si bé molts l'han elevat als cels, hi ha qui ha aprofitat qualsevol oportunitat per criticar-lo o per destacar certs aspectes menys agradables de la seva personalitat única. El '10' sempre ha estat una figura polèmica malgrat que mai ha volgut ser-ho, però és el que té ser el millor del món.

Messi, una persona normal amb alguns conflictes coneguts

Encara que els que el coneixen de prop asseguren que és una persona tranquil·la i sense pretensions, algunes situacions han marcat la seva carrera, com el seu incident amb Wout Weghorst durant el Mundial. Aquest episodi va posar en evidència el caràcter competitiu i, de vegades, irritable de Messi, malgrat la seva habitual actitud calmada.

Un altre moment de tensió va ocórrer quan Luis Enrique, actual tècnic del PSG, va estar al comandament del Barça. Les diferències entre l'entrenador i el jugador no van ser poques, fins i tot l'ex porter culer, Jordi Masip, va assegurar que gairebé arriben a les mans. Aquest episodi reflecteix que, malgrat ser un fenomen dins del camp, Leo Messi també té el seu caràcter propi i no sempre es porta bé amb tothom.

Ter Stegen revela confessions sorprenents sobre Messi

En les últimes hores, un dels que va compartir vestidor amb el '10' durant anys, Ter Stegen, actual capità del Barça, ha sorprès a tothom amb unes declaracions completament inesperades. En una entrevista recent, Ter Stegen ha revelat detalls de la seva relació amb Messi, tant dins com fora del camp.

El porter alemany va començar lloant a Messi com a jugador, destacant el especial que és veure'l en acció. "És un jugador únic, veu coses que ningú més veu al camp i si ell volgués, podria fer-te quedar malament en qualsevol moment", va afirmar. Les paraules de Ter Stegen no només han destacat la genialitat de Leo, sinó també l'admiració que sentia pel seu company.

No obstant això, la sorpresa va venir quan el porter alemany va confessar que, en més d'una ocasió, Messi havia mostrat el seu costat menys amable. "Probablement sigui l'únic jugador que pot tirar-te una pilota a la cara si vol. Ho ha fet diverses vegades, però d'on va venir aquell enuig, hauràs de preguntar-li a ell", va dir Ter Stegen.

Aquestes declaracions han deixat entreveure que, encara que Messi és una figura reverenciada per molts, no és aliè als conflictes i tensions dins del vestidor. Les paraules de Ter Stegen, sens dubte, han estat tota una sorpresa. Ningú esperava tal confessió.