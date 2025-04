Thomas Partey posa una condició per fitxar pel Barça a l'estiu: Deco s'ho pensa

Deco vol fer alguns retocs en la plantilla, buscant reforçar posicions clau per afrontar els desafiaments de les pròximes temporades. Una de les àrees identificades per millorar és la del pivot defensiu, on jugadors com Frenkie de Jong i Marc Casadó han ocupat rols destacats. No obstant això, les característiques de tots dos han portat al cos tècnic i a la direcció esportiva a considerar la incorporació d'un perfil diferent.

Necessitat d'un perfil diferent en el pivot

Frenkie de Jong es caracteritza per la seva elegància en la conducció de la pilota i la seva capacitat per organitzar el joc des del centre del camp. La seva visió i precisió en les passades el converteixen en un element essencial en la transició de l'equip. D'altra banda, Marc Casadó destaca per la seva vocació defensiva, el seu incansable recorregut i la seva disposició per donar suport en totes les facetes del joc, especialment en la recuperació de la pilota.

No obstant això, Hansi Flick ha expressat la necessitat de trobar un equilibri que combini les virtuts de tots dos: un migcampista que no només sigui sòlid en la defensa. Necessita que també aporti en tasques ofensives. En aquest context, Thomas Partey emergeix com el candidat ideal.

Thomas Partey: una opció atractiva

Thomas Partey, migcampista ghanès de 31 anys, ha estat una peça fonamental en l'Arsenal de Mikel Arteta. Aquesta mateixa setmana, en l'enfrontament contra el Reial Madrid, va oferir una actuació destacada que no va passar desapercebuda per als ojeadors del Barça. La seva capacitat per recuperar pilotes perdudes, la seva presència física i la seva habilitat per sumar-se a l'atac el converteixen en un jugador complet que encaixaria en el perfil buscat per Hansi Flick.

A més, el fet que Thomas Partey finalitzi el seu contracte amb l'Arsenal aquest estiu representa una oportunitat única per al Barça. Que podria incorporar-lo sense cost de traspàs, una ganga en el mercat actual.

La decisió sobre Thomas Partey

Deco, director esportiu del Barça des del 2023, ha estat avaluant possibles incorporacions per enfortir la plantilla. Tot i que Thomas Partey ha estat ofert al club i el seu perfil encaixa amb les necessitats de l'equip, Deco ha mostrat cautela. Això sí, segons informen des d'Anglaterra, Thomas està com boig per venir al Barça.

És evident que el seu fitxatge recorda inevitablement a altres migcampistes com Paulinho, Seydou Keita o Yaya Touré. Perfils molt més d'anada i tornada capaços d'aportar el seu físic, però també la seva arribada. Thomas Partey és, sens dubte, una opció molt a tenir en compte.