Li treu el tron a Messi i apunta a la MLS: fitxa pel rival nº1 de l'Inter Miami

Lionel Messi va deixar una empremta inesborrable a LaLiga i al FC Barcelona. Com a màxim golejador històric del club i jugador amb més partits disputats (778), Messi és considerat una llegenda vivent del futbol.

Durant més de 17 anys, l'argentí va dominar els terrenys de joc amb la seva màgia, la seva capacitat de definir i el seu lideratge. Els aficionats del Barça encara somien amb el seu retorn, però la realitat és que les possibilitats que torni són cada cop més reduïdes.

Messi gaudeix a Miami, però el seu somni continua sent el Mundial de 2026

Actualment, Messi es troba feliç a Miami, on gaudeix de la seva vida en un entorn menys competitiu. El seu pas a la MLS ha estat una decisió que li ha permès relaxar-se i seguir gaudint del futbol d'una manera diferent.

Tanmateix, el seu somni continua sent mantenir la forma física per arribar en condicions òptimes al Mundial de 2026, on espera seguir fent història amb la Selecció Argentina. Encara que la possibilitat d'un retorn al FC Barcelona és cada cop més remota, Lionel Messi continua sent una figura clau en l'imaginari col·lectiu del futbol espanyol.

Griezmann supera Messi com l'estranger amb més partits a LaLiga

Malgrat la grandesa de Messi, a Espanya acaba de ser superat per un altre jugador en nombre de partits disputats a LaLiga. Antoine Griezmann, davanter de l'Atlètic de Madrid, ha superat el '10' com l'estranger amb més partits jugats a la competició nacional.

Amb 521 partits disputats a LaLiga, Griezmann ha assolit una marca històrica que el col·loca com una de les figures més longeves i consistents de la lliga espanyola.

El francès, que va arribar a l'Atlètic de Madrid el 2014, ha estat una peça clau per a l'equip de Diego Simeone, destacant-se per la seva versatilitat, treball en equip i capacitat golejadora. Al llarg dels anys, Griezmann s'ha guanyat el respecte tant dels aficionats com dels seus companys.

Antoine Griezmann i el seu futur a la MLS

Malgrat el seu èxit a Espanya, Griezmann ha manifestat en diverses ocasions el seu desig de jugar a la MLS. El davanter té la intenció de complir el seu somni de jugar als Estats Units i tot apunta que ho farà aquest estiu. Los Angeles FC serà la seva nova llar, cosa que el convertirà en un dels principals rivals de Messi, qui juga per l'Inter Miami.

D'aquesta manera, Griezmann i Messi podrien disputar-se el tron de millor jugador de la MLS, portant amb ells el seu llegat a un nou escenari. La competència entre ambdós podria ser, sens dubte, una de les històries més emocionants del futbol nord-americà en els pròxims anys.