Oficial, el Barça prepara un pla maquiavèl·lic per carregar-se Marc-André ter Stegen

El Barça va patir molt per la baixa de Marc-André ter Stegen, però ràpidament es va tornar a il·lusionar amb les grans actuacions i el carisma de Wojciech Szczęsny, veterà porter polonès. Wojciech Szczęsny estava retirat, però el seu bon nivell ha provocat que el Barça l'hagi renovat i que, per si no fos suficient, vulgui que segueixi sent titular. Sí, com ho llegeixen: el Barça estudia fulminar Marc-André ter Stegen, actual porter alemany del Barça, perquè Wojciech Szczęsny ocupi el seu lloc en l'equip titular.

Com és evident, Wojciech Szczęsny ja té una edat, però el Barça vol fitxar un altre gran porter perquè, dins d'un temps, li agafi el relleu. D'aquesta manera el Barça estudiaria la venda de Marc-André ter Stegen, que en aquestes últimes hores ha provocat moltes reaccions en el Barça de Laporta, sobretot per les seves declaracions. A Joan Laporta no li ha agradat gens el 'circ' que ha muntat Marc-André ter Stegen, que s'ha passejat per tot tipus de mitjans valorant el seu paper en el Barça.

De fet, Joan Laporta ho té clar i ha decidit: planeja un pla maquiavèl·lic per carregar-se Marc-André ter Stegen, qui hauria de tornar a ser titular a partir del pròxim curs. Aquest pla passaria per fitxar un jove porter, renovar Szczęsny, que seguiria sent titular, i vendre Ter Stegen i Iñaki Peña, ambdós sense lloc en l'equip. Marc-André ter Stegen hauria de tornar com a titular, però les seves últimes declaracions han posat en quarantena el Barça, que tem que la seva arribada revolucioni el vestidor, sobretot a nivell jeràrquic.

Marc-André ter Stegen és el gran capità del Barça, però el club culer tem que el seu retorn provoqui un carrusel d'emocions en el vestidor de Hansi Flick. "Som una família i això es nota molt", explicava Hansi Flick, que destaca que la clau d'aquest Barça és que no hi ha ningú per sobre de ningú. Ara bé, Joan Laporta tem que, amb l'arribada de Marc-André ter Stegen, l'equip perdi aquesta tranquil·litat aconseguida amb Wojciech Szczęsny, per la qual cosa estudia opcions per donar-li sortida immediatament.

A més, el pla maquiavèl·lic de Joan Laporta passaria per recuperar Arnau Tenas, tercer porter del PSG que va haver de marxar perquè no va obtenir oferta de renovació per part del Barça. De fet, va ser Marc-André ter Stegen qui va frenar l'ascens de Tenas, amb qui no tenia la millor de les relacions.

La idea de Joan Laporta és clara: fer fora Ter Stegen perquè Wojciech Szczęsny sigui el porter titular i fitxar Arnau Tenas perquè sigui el suplent del polonès. Wojciech Szczęsny renovaria un parell de temporades més i, un cop acabat el seu pas pel Barça, el seu lloc l'ocuparia el canterà Tenas, que tornaria al Barça del PSG. Aquesta és la idea de Joan Laporta, que tem que Marc-André ter Stegen destrueixi la bona dinàmica existent en el vestidor del Barça.