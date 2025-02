Nico González, migcampista gallec format al Barça, ja és nou jugador del Manchester City després d'abandonar l'Oporto l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern. El Barça encara ostentava alguns drets sobre Nico González, però la veritat és que, en aquestes últimes hores, la sorpresa ha estat majúscula a les oficines de la Ciutat Comtal. El Barça esperava rebre una quantitat per Nico González, però després de tancar-se l'operació entre City i Oporto, el resultat ha estat tan inesperat com sorprenent: tothom al·lucina.

Guardiola necessitava un migcampista i, pràcticament l'últim dia de mercat de fitxatges, el Manchester City li va portar a Nico González, futbolista de l'Oporto format al Barça. El Barça va vendre a Nico González fa alguns estius per 8,5 milions d'euros i el club culer es va guardar el 40% d'una futura venda del gallec. Nico González se n'ha anat al Manchester City i els anglesos van pagar 60M€, per la qual cosa el Barça esperava rebre uns 24M€, però finalment no ha estat així.

El motiu és que Barça i Oporto van posar una clàusula que encara no havia estat filtrada i que el club culer ha recordat en aquestes últimes hores de mercat de fitxatges. Aquesta clàusula deia que l'Oporto podia comprar un 20% extra dels drets de Nico González pagant 3M€, cosa que es va completar i que deixava al Barça amb el 20%. Amb tot això, el Manchester City va pagar 60M€ i el Barça es porta només el 20% del total de l'operació, que li deixa uns beneficis de 13 milions d'euros.

Sorpresa majúscula al Barça després del de Nico González: 'Ens havien dit que era...'

Amb tot això, després de tancar-se l'acord entre Manchester City i Oporto, el Barça ja sap que només rebrà 13 milions d'euros per Nico González, però això no és tot. Cal recordar que el Barça ja va ingressar uns 8,5 milions per Nico González fa alguns estius, per la qual cosa el Barça ha acabat traient 25 milions pel migcampista gallec.

A aquests 8,5 milions cal sumar-li també la venda de l'altre 20% dels drets de Nico González, pels quals l'Oporto va pagar 3 milions com expliquem a 'e-Notícies'. Un altre dels protagonistes de l'operació entre Manchester City i Oporto i que esquitxa al Barça és Jorge Mendes: l'agent cobrarà el 10% del traspàs de 60M€ per intermediació.

Al Barça han encaixat aquestes notícies de molt mala manera, ja que esperaven treure un bon pessic d'una operació que ha acabat resultant una mica complexa i particular. "Ens havien dit que teníem el 40%", recorden fonts del Barça, que asseguren que aquest contracte el va signar Mateo Alemany, executiu que no està al Barça en benefici de Deco.