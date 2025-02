Sorpresa, Luis Díaz exigeix 4 condicions per fitxar pel Barça: 'Guardiola ha dit...'

El Barça ja dona per iniciat el mercat de fitxatges d'estiu i vol que el seu gran fitxatge sigui el davanter colombià Luis Díaz, qui ja va parlar amb Guardiola per orientar-se. L'extrem del Liverpool ja va ser ofert al Barça durant el passat mercat de fitxatges d'estiu, però el club culer no va tenir marge salarial per intentar treure'l d'Anglaterra. Ara, amb el Barça més a prop que mai del 1:1 de LaLiga EA Sports, Luis Díaz s'ha tornat a oferir al Barça, però exigeix 4 condicions sorpresa per signar ja.

Luis Díaz és un fidel seguidor del Barça des de fa molts anys: admira a Guardiola, amb qui ha parlat diverses vegades sobre la seva etapa en el millor Barça de la història. El killer colombià sap que el Barça busca pólvora ofensiva i, per tant, s'ha ofert a Joan Laporta a través d'alguns intermediaris, que creuen que l'operació es tancarà. Luis Díaz passaria per davant de l'extrem esquerre de l'Athletic Club Nico Williams, qui ja tindria molt complicat signar amb el Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu.

El Barça i, especialment Deco, valora moltíssim a Luis Díaz, que somia amb posar-se la samarreta amb els colors culers durant aquest pròxim estiu. El Barça creu que el fitxatge de Luis Díaz es tancarà, però confirma que el colombià, ara al Liverpool, exigeix 4 condicions sorprenents per signar pel Barça aquest estiu. Joan Laporta ha parlat amb Luis Díaz per telèfon i li ha promès un esforç, però el colombià sap que haurà de ser pacient, ja que el Barça té dificultats econòmiques.

Luis Díaz és l'escollit per fitxar pel Barça: Guardiola li ho recomana i el colombià es posa a disposició de Joan Laporta

El Barça semblava que s'havia oblidat de Luis Díaz, però no és gens cert: el jugador del Liverpool és l'escollit i, si accepta, serà el gran fitxatge de 2025. El Barça sembla que és el destí que més l'atrau, però el club culer haurà de fer un gran esforç per fitxar un Luis Díaz que cobra uns 7M€ anuals. L'esforç del Barça no només haurà de ser econòmic, Joan Laporta ja sap que, per fitxar Luis Díaz, el club haurà d'assegurar-li 4 condicions més que sorprenents perquè fitxi.

Luis Díaz està il·lusionat amb la possibilitat de fitxar pel Barça, tal com va avançar 'El Chiringuito de Jugones', però també vol algunes garanties o comoditats per rendir al màxim nivell. Luis Díaz ja s'ha posat en contacte amb el Barça i Joan Laporta treballa per poder oficialitzar l'arribada del golejador, que passaria a ser important per a Hansi Flick. Altres clubs han preguntat per Luis Díaz, però els agents de l'astre colombià han estat molt clars: "Luis Díaz només vol fitxar pel Barça i estem en fases de negociació".

Sorpresa, Luis Díaz exigeix 4 condicions per fitxar pel Barça: 'Guardiola ha dit...'

Queden molts mesos perquè acabi la present temporada, però el Barça vol ser previngut i vol anar tancant els primers fitxatges de l'estiu. L'objectiu principal és aconseguir els serveis del panita del Liverpool Luis Díaz, que agrada molt a Deco i que compta amb l''OK' de Hansi Flick. Si res no es torça, el Barça pagarà traspàs per un Luis Díaz que està disposat a tancar-se en banda perquè el Liverpool li deixi acceptar el repte del club culer.

El Barça, per la seva banda, també somia amb el gran fitxatge de Luis Díaz, però fonts de l'entitat catalana apunten que el colombià exigeix 4 condicions per signar: són sorprenents. Guardiola va parlar amb Díaz i li va deixar clar que fitxar pel Barça és diferent: el Barça és un club exigent i l'afició no només vol que el seu equip guanyi. Luis Díaz té molt clar que vol arribar ben preparat al Barça, per la qual cosa l'extrem colombià exigeix 4 condicions per fitxar ja pel Barça de Hansi Flick.

Luis Díaz, com explicàvem anteriorment, vol signar ja amb el Barça, però ha demanat algunes condicions sorprenents per signar ja amb el Barça, que vol aconseguir la seva signatura en aquests mesos. Díaz ha exigit que el seu salari es mantingui, que el Barça pagui el seu traspàs abans d'agost i que Laporta i Flick li fitxin un preparador físic personal. Luis Díaz ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal, ja que vol arribar preparat a un repte "bestial", segons li ha explicat Guardiola.