Oficial, Vinícius Júnior truca al seu amic perquè deixi el Barça: 'Vine a Aràbia ja'

Vinícius Júnior, davanter brasiler del Real Madrid, abandonarà el club blanc durant aquest mercat de fitxatges d'estiu i posarà rumb a l'Aràbia per convertir-se en el millor pagat del món. Vinícius Júnior té una oferta de 200 milions d'euros per 5 temporades, per la qual cosa passarà a ingressar 1.000 milions d'euros sempre que compleixi el seu contracte a l'Aràbia. El curiós d'aquest cas és que Vinícius Júnior, crack de LaLiga EA Sports, ha trucat a un dels seus amics del Barça per emportar-se'l al seu nou projecte a l'Aràbia.

El Real Madrid no ho confirma, però fonts de l'operació asseguren que un club de l'Aràbia pagarà la clàusula de Vinícius Júnior, fixada en 1.000 milions, aquest pròxim estiu. El Madrid prefereix que Vinícius Júnior es quedi, però si el futbolista brasiler decideix sortir ho entendran sense cap mena de problema. Vinícius Júnior no vol emprendre aquesta nova aventura sol: vol emportar-se un crack del Barça amb qui ja hauria mantingut una conversa per telèfon fa alguns dies.

El Barça no està ficat en la batalla amb l'Aràbia, però Vinícius Júnior està a prop de posar en problemes el club culer, ja que vol emportar-se el seu gran amic aquest estiu. El Barça confirma que Vinícius Júnior ha aixecat el telèfon per parlar amb una estrella del club, que ja sap que el brasiler, cansat de rebre insults, se n'anirà a l'Aràbia. Vinícius Júnior posa en problemes el Barça i prepara un KO final al club culer: truca a un crack del Barça perquè accepti una altra gran oferta de l'Aràbia aquest estiu.

Vinícius Júnior busca generar un conflicte al Barça: truca al seu amic i li proposa anar-se'n a l'Aràbia

Vinícius Júnior és tendència en el món del futbol i, tristament per als interessos del futbol espanyol, ho és perquè té una suculenta oferta de l'Aràbia, que serà acceptada molt pròximament. Vinícius Júnior vol acceptar aquesta oferta, que el convertirà en aquella figura que tant desitja ser: el jugador millor pagat del món. Ara bé, el brasiler vol rodejar-se de grans talents i d'amics que l'ajudin a estar còmode a l'Aràbia: un d'aquests juga al Barça, oferta en camí.

El Madrid no ho confirma, però és evident que Vinícius Júnior acceptarà una proposta irrefusable alhora que marejant: 1.000 milions d'euros repartits en 5 temporades a l'Aràbia. Vinícius Júnior acceptarà i vol començar aquest nou repte amb el seu gran amic al Barça: el brasiler l'ha trucat perquè s'uneixi ja al seu projecte àrab.

Oficial, Vinícius Júnior truca al seu amic perquè deixi el Barça: 'Vine a Aràbia ja'

Vinícius Júnior està centrat en acabar la present temporada oficial amb el Real Madrid, però fonts del seu entorn asseguren que "està preparant la seva arribada a l'Aràbia aquest pròxim estiu". El brasiler ho té clar, sobretot perquè el Real Madrid no està disposat a pagar-li més diners que a Kylian Mbappé, cosa que qualifica de "gran falta de respecte". Amb tot això, Vinícius Júnior donarà l' 'OK' final a la proposta de l'Aràbia i se n'anirà cap a terres àrabs: ara vol que l'acompanyi el seu amic al Barça.

Vinícius Júnior té una gran relació amb diversos futbolistes del Barça, però destaca Ronald Araújo i el també brasiler Raphinha, qui sempre ha defensat els interessos del madridista. És, precisament, Raphinha el jugador amb qui Vinícius Júnior ha parlat perquè també s'uneixi al repte de l'Aràbia: Vini vol que Raphinha fitxi pel mateix club a l'Aràbia Saudita. El Barça ja ho sap i entén la situació, però espera que Raphinha sigui un home de paraula i compleixi el seu desig: acabar fent història al club dels seus amors.