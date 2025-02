El col·legiat andalús, Melero López, no va tenir una nit fàcil. El Barça-Rayo Vallecano va ser un partit ple d'intensitat des del primer minut, amb ocasions constants per a ambdós equips i amb molta polèmica. Hi va haver diverses jugades que podrien haver caigut per un o altre costat i que van definir el resultat final: en concret, parlem de tres decisions que han provocat molts comentaris.

La primera va ser el penal a favor del FC Barcelona que Robert Lewandowski va transformar en l'únic gol del partit. Íñigo Martínez va ser subjectat a l'àrea de manera visible i el VAR va avisar Melero López que havia de xiular la pena màxima. Tanmateix, poc després, a l'àrea contrària, Cubarsí va subjectar de manera similar a Ciss, però en aquesta ocasió no hi va haver càstig.

Ara bé, l'acció per la qual el CTA ha volgut enviar un missatge a Melero López no ha estat cap d'elles. El Comitè Tècnic d'Àrbitres només s'ha pronunciat per valorar la jugada del gol anul·lat al Rayo Vallecano. Nteka, en fora de joc, obstrueix la carrera d'Íñigo Martínez, que no arriba a defensar el xut dels visitants, però tot va quedar cancel·lat.

El CTA envia un missatge a Melero López després del Barça-Rayo Vallecano: 'Has fet...'

Després del partit, el CTA va voler deixar clara la seva opinió sobre la jugada més polèmica del Barça-Rayo Vallecano. Almenys així ho va confirmar Isaac Fouto ahir a la nit a El Partidazo de COPE. L'analista, que manté una gran relació amb l'estament arbitral, va donar a conèixer l'opinió del Comitè Tècnic d'Àrbitres sobre l'actuació de Melero López.

En concret, Fouto va dir que "tots els àrbitres i assistents consultats consideren que no només és un encert, sinó una gran gestió. El que diu que és fora de joc és l'assistent, però el que interpreta la posició de Nteka és l'àrbitre. Allà no interfereix el VAR, és una jugada anul·lada al camp i la qualifiquen com una gran gestió".

Sens dubte, una afirmació sorprenent, ja que si bé és cert que la jugada en qüestió sembla clara, hi ha altres errors durant el partit que no poden ser passats per alt. L'actuació de Melero López, en línies generals, va ser correcta, però la inconsistència a l'hora d'establir un criteri durador és alarmant. El que està clar és que, en l'acció de Nteka amb Íñigo Martínez, el CTA no té dubtes: la gestió va ser magnífica, així que el gol està ben anul·lat.