Leo Messi, davanter argentí de 37 anys de l'Inter Miami, és l'escollit per fitxar pel Barça durant el mercat de fitxatges de 2025, segons ha pogut saber 'e-Notícies'. Leo Messi té opció d'estendre el seu contracte amb l'Inter Miami fins a 2026, però l'argentí no contempla aquesta opció i vol tornar al Barça per tancar la seva carrera futbolística. De fet, el Barça ja s'ha posat en contacte amb un Leo Messi que exigeix 3 fitxatges d'última hora per signar i tornar al Barça durant aquest 2025.

Leo Messi es compromet amb el Barça, però exigeix 3 fitxatges d'última hora per poder signar aquest 2025

Sorpresa, Leo Messi exigeix 3 fitxatges d'última hora per tornar al Barça el 2025

Leo Messi ja s'ha posat en contacte amb el Barça per deixar clar que el seu objectiu és tancar la seva carrera al club de la seva vida, el FC Barcelona. Perquè tot es pugui oficialitzar, Leo Messi exigeix que el Barça fitxi al seu assessor personal, Pepe Costa, i als seus dos preparadors físics que l'ajuden dia a dia. Per a Messi serà important aquest últim pas en la seva gran carrera i vol que el Barça li posi tota mena de comoditats, ja que arribarà gratis i amb un sou gairebé ridícul.