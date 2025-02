Casting al Barça, millor que Rafael Leao i Nico Williams: Deco aposta, Flick accepta

El Barça està passant per una època de canvis i Hansi Flick ha estat, amb molta diferència, el més gran de tots. L'alemany va arribar després de la destitució de Xavi Hernández i va ser una aposta personal de Laporta, però especialment de Deco. El portuguès sabia que el nou dirigent podia aportar-li molt a l'entitat i així ha estat.

Hansi Flick s'ha adaptat a la perfecció a l'estil del Barça i a la situació financera, la qual no permetia ni permet grans incorporacions. Per sort per als culers, si Deco i el seu seguici segueixen així, molt aviat començarà a haver-hi incorporacions que donaran moltes alegries als aficionats. Segons afirmen diversos mitjans, hi ha un extrem que crida l'atenció del director esportiu i al qual l'alemany acceptarà sense cap problema.

L'aposta de Deco i Flick

Deco ha estat una de les persones més criticades de l'entorn del Barça, però no tot han estat males decisions. El portuguès està treballant mà a mà amb Flick per veure quines són les millors opcions de cara als pròxims mercats. En principi, Nico Williams era una opció molt clara per a l'extrem dret, però s'està complicant cada vegada més.

Després de tot el rebombori que hi va haver durant tot l'estiu, Nico Williams va preferir quedar-se a l'Athletic Club i va renovar. Actualment té una clàusula de rescissió de 58 milions d'euros, els quals ara mateix el Barça no vol pagar. Una altra possibilitat era la de fitxar Rafael Leao, però ha recuperat el seu protagonisme a l'AC Milan.

Amb Paulo Fonseca va perdre els minuts, però des de l'arribada de Sérgio Conceição, Rafael Leao ha tornat a convertir-se en la peça clau de l'equip. Ambdós extrems convencien a Deco, però els seus alts preus i el bon nivell de Raphinha fan que no valgui la pena desemborsar tants diners. Ara, un dels millors jugadors d'Europa no està sent rellevant en el seu equip i Flick coincideix amb l'opinió del director esportiu.

L'aposta de Deco i Flick

Flick, encara que Ferran Torres està fent la seva feina, també ha vist que és necessari que hi hagi un revulsiu per a la posició d'extrem esquerre. L'opció que més agrada a Deco és Luis Díaz, el davanter del Liverpool que no està tenint massa protagonisme i al qual Flick rebria feliçment. Pel que sembla, el director esportiu intentaria tancar l'operació en uns 50 milions d'euros.