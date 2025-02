Ni 50 ni 80, el Barça s'assabenta del preu d'Alexander Isak i respon: 'Anem a...'

Alexander Isak s'ha convertit en un dels jugadors més cotitzats de la Premier League a causa del seu alt nivell. De fet, el Newcastle ha fet un pas endavant pel que fa a qualitat i el seu fitxatge va ser l'encert més gran de les garses. Casualment, el davanter del qual estem parlant ja té experiència en un conjunt espanyol.

Mentre Alexander Isak està donant molt de què parlar a Anglaterra, el Barça s'està recuperant a poc a poc dels seus problemes financers. Deco, Laporta i la resta de la directiva estan treballant molt dur per poder tornar a ser un club competitiu en els mercats de fitxatges. Ara, els catalans coneixen el preu real de l'atacant del Newcastle i hauran de decidir si van a per ell o no.

Alexander Isak, el crack de la Premier

Alexander Isak va arribar al Newcastle per 70 milions d'euros, que és una quantitat que estava molt per sobre del seu valor en aquell moment. Les garses van apostar per ell al màxim i van creure que era un futbolista amb molta projecció; finalment, s'ha vist que la decisió va ser encertada. La Real Sociedad, encara que sí creia que podia donar-li moltes alegries en un futur, va preferir els diners.

El Barça fa temps que monitora Alexander Isak, però els problemes amb el Fair Play financer i la falta de capital no ho han permès. Se sap que el davanter centre suec somia amb jugar a la Ciutat Comtal, però, en aquests moments, és una mica difícil. Robert Lewandowski està signant uns números molt bons aquesta temporada, però Deco ha de començar a pensar en el futur.

Robert Lewandowski només estarà una temporada més al Barça, per la qual cosa cal buscar un nou ariet de forma urgent. En el que va de temporada (28 partits), Alexander Isak ha anotat 19 gols i ha repartit 5 assistències: uns grans números. Se sabia que la seva arribada seria cara, però ningú s'esperava que costés el que costa en aquests moments.

L'alt preu d'Alexander Isak

Segons afirmen diversos mitjans, el Newcastle no deixarà que Alexander Isak marxi per menys de 100 o 120 milions d'euros. Tot apunta que la resposta de la directiva culé és un: "anem a intentar-ho", però no tenen total confiança en la transacció. Encara que mai podem donar res per fet, és molt probable que d'aquí a uns mesos escoltem més sobre la possible arribada d'Isak al Barça.