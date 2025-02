El Liverpool va a per Frenkie de Jong i llança la seva oferta: 'El Barça respon i demana...'

El Barça viu un moment de màxima felicitat en què tots els seus futbolistes s'estan revaloritzant a causa del genial rendiment de l'equip. A poc a poc, les noves incorporacions i Hansi Flick estan potenciant la plantilla fins a punts inimaginables. Els de la Ciutat Comtal han tornat a ser competitius a nivell europeu i els aficionats estan encantats.

Des que ha arribat el nou entrenador, el Barça està irreconeixible i sembla que ha trobat la tecla correcta. Flick ha aconseguit revitalitzar Raphinha o Lewandowski, però també ha estat clau en la millora de Frenkie de Jong. El '21' cada cop està més assentat en el projecte del tècnic alemany, però ara ha aparegut el Liverpool per intentar tancar el seu fitxatge abans que sigui massa tard.

Frenkie de Jong reviu i il·lusiona el Liverpool

Frenkie de Jong ha estat el jugador que més ha donat de què parlar aquests últims mesos als despatxos del Barça. Fa un any que la directiva està intentant que l'holandès accepti la renovació, però ha estat impossible. Deco i el seu seguici, tot i que De Jong està jugant a gran nivell, s'han plantat i no posaran més de la seva part.

El Barça té prou futbolistes com per no haver d'anar darrere d'un que no vol seguir. Amb contracte fins al 2026, Frenkie de Jong no ha respost a les ofertes de renovació, així que es dona per entès que es vol anar. Encara que ha admès públicament que vol quedar-se, els seus actes no van d'acord amb el que predica.

I, en aquest escenari, el Liverpool d'Arne Slot vol treure profit i endur-se Frenkie de Jong aquest mateix estiu. Per aconseguir-ho, els anglesos ja han presentat la seva primera proposta, i el FC Barcelona ja ha respost. En concret, segons diversos informes, sembla que Deco i Laporta han dit que la quantitat és insuficient per deixar sortir el '21'.

El Liverpool posa 35 milions per Frenkie de Jong

El Barça ha rebut una oferta del Liverpool de 35 milions per Frenkie de Jong, una quantitat ridícula. Tenint en compte que els catalans van pagar 86 milions, l'oferta és gairebé insultant. Per aquesta raó, Laporta i els seus companys han rebutjat la proposta dels anglesos sense vacil·lar: o paguen més o no hi ha acord.

Tot apunta que Frenkie de Jong acabarà sortint, però no serà per menys de 50-60 milions. Amb aquesta estratègia, el FC Barcelona es juga que decideixi no renovar i marxi gratis el 2026. El Liverpool, per la seva banda, espera veure com es desenvolupen els esdeveniments per pujar la seva oferta.