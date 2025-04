Sorpresa, Hansi Flick el vol al Barça i envia un missatge molt clar: 'És el nº1'

Des que Hansi Flick va arribar al FC Barcelona, la seva influència ha estat immediata i palpable. En un club en reconstrucció, l'alemany ha aconseguit imposar les seves idees amb gran encert, creant un equip cohesionat i competitiu. Encara que el Barça va començar la temporada amb recursos limitats, Flick ha aconseguit treure el màxim profit de la seva plantilla, transmetent confiança i fent sentir que tots són importants.

La feina d'Hansi ha estat essencial perquè el Barça recuperi el nivell que tant desitja. Cada jugador aporta el seu granet de sorra, i l'equip ha demostrat una gran versatilitat i capacitat d'adaptació al llarg de la temporada. L'influència del tècnic alemany és clau perquè els culers es trobin en un bon moment malgrat els desafiaments que ha anat plantejant la temporada actual.

Laporta i Deco donen suport a Hansi Flick

Joan Laporta i Deco estan molt satisfets amb la feina d'Hansi Flick i no dubten a reconèixer el seu valor. Ambdós directius estan disposats a fer tot el possible per complir amb les peticions de l'entrenador i reforçar la plantilla del Barça. A l'estiu, l'alemany va demanar Dani Olmo, i encara que el '20' ha patit certes lesions, la seva qualitat és fora de tot dubte.

A més, Flick ha assenyalat la necessitat de reforçar dues posicions clau per a la pròxima temporada: un suplent de garanties per a Koundé i un altre per a Raphinha. Aquestes peticions se sumen al seu desig de continuar construint una plantilla sòlida que pugui competir al més alt nivell, tant a La Lliga com a tota Europa. Això sí, si només pogués demanar un desig, Hansi Flick ho té clar.

Hansi Flick confessa la seva debilitat

Més enllà dels fitxatges, Hansi Flick ha estat molt clar sobre la seva admiració per un jugador en particular: Pedri. El canari està demostrant un estat de forma impressionant aquesta temporada, i el tècnic alemany no va dubtar a elogiar públicament la seva figura després del partit contra Osasuna del passat dijous.

"Pedri està en un gran moment de forma, avui el mig del camp ha funcionat molt bé. Amb pilota hem jugat molt bé i ens agrada molt veure quan els jugadors titulars i els suplents ho fan molt bé, amb la pilota són uns fenòmens. Ho he dit moltes vegades, Pedri és el millor migcampista del món i ho demostra en cada partit", va afirmar Hansi Flick.

Pedri i el FC Barcelona rebutgen una gran oferta

Més enllà del que ha dit Hansi, la realitat és que Pedri és imprescindible i intocable per al club. No hi ha diners al món que puguin treure el '8' del Camp Nou, ja que és una peça massa valuosa. La seva manera d'entendre el joc i d'executar totes les accions demostren un talent sobrenatural, i a la Ciutat Comtal no deixaran que s'escapi.

De fet, en les últimes hores ha arribat una oferta del Manchester City per Pedri, però Hansi Flick ha dit NO. Pedri no es mou, i per això acaba de renovar el seu contracte fins al 2030, demostrant el seu compromís amb el club català i les seves ganes de continuar millorant al Camp Nou. Flick ha estat molt clar, i l'afició culer també: Pedri és el n.º1.