Carlo Ancelotti parla de la nova perla del Reial Madrid: 'Té futur'

La temporada del Reial Madrid està sent bastant positiva en totes les competicions. L'equip segueix lluitant pels tres títols, LaLiga, la Champions i la Copa del Rei, cosa que fa que per ara no es qüestioni del tot el seu joc. No obstant això, està clar que Carlo Ancelotti no té assegurada la seva continuïtat al club: el seu futur dependrà dels títols que aconsegueixi aixecar al final de la present temporada.

A pesar que la seva continuïtat està en l'aire, Carlo Ancelotti no perd de vista el que succeeix a la pedrera del Reial Madrid. L'italià segueix amb atenció el progrés dels joves de La Fàbrica per veure qui pot fer el salt al primer equip. I, en aquest sentit, en les últimes hores està sonant amb força el nom de Enzo Alves.

Carlo Ancelotti, enamorat de Enzo Alves, la joia de La Fàbrica

Encara que Carlo Ancelotti no és conegut per recórrer freqüentment a la pedrera, aquesta temporada ha hagut de recórrer als joves talents que estan brillant en les categories inferiors blanques. Raúl Asencio, per exemple, ha estat l'últim en fer el salt. I el següent a fer-ho podria ser Enzo Alves, fill del mític Marcelo.

Enzo, amb només 15 anys, està demostrant un talent impressionant i sembla estar destinat a jugar al Bernabéu en molt poc temps. Ha deixat clar que té una gran projecció i Carlo Ancelotti està encantat amb el seu rendiment. La setmana passada va debutar amb la Selecció Espanyola sub-17 i, en el seu primer partit, no va trigar ni cinc minuts a marcar un gol i assistir a un company.

A més, el passat cap de setmana, Enzo Alves va jugar el seu primer partit amb el Juvenil A del Reial Madrid. Un partit en el qual va signar una gran assistència de taló, demostrant la seva qualitat i visió de joc.

Les paraules de Carlo Ancelotti sobre Enzo Alves

Carlo Ancelotti no ha dubtat a parlar de Enzo Alves i a mostrar com d'impressionat està amb el seu rendiment. "¿Enzo Alves? ¡Recordo que ens vam fer una foto amb el seu pare Marcelo quan era petit i vam guanyar la Décima! Enzo va marcar la diferència ahir, té futur... Tothom al Real Madrid està molt il·lusionat amb ell".

Aquestes paraules reflecteixen la gran confiança que Carlo Ancelotti té en el jove talent, qui sembla apuntar a convertir-se en una figura clau per al futur proper del Reial Madrid.

El futur d'Enzo Alves al Reial Madrid

Amb el suport de Carlo Ancelotti i l'entusiasme que ha generat al club, tot apunta que Enzo Alves farà el salt al primer equip dins de poc. El seu rendiment a la pedrera i la seva capacitat per marcar la diferència són senyals clares que té el necessari per triomfar al màxim nivell.

En aquest sentit, el futur d'Enzo al Reial Madrid està assegurat i la seva evolució serà un dels temes a seguir amb més atenció en els pròxims anys.