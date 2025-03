Sorpresa, desvelen per què Nico Williams diu NO al Barça: Lamine Yamal ja ho sap

Les primeres temporades dels culebrots solen ser les millors, d'això no hi ha cap dubte. No obstant això, si funcionen bé, o si desperten un ampli interès, es preveu complicat que es quedin en una única entrega. Ha passat, per exemple, en la longeva saga del fitxatge de Mbappé al Real Madrid; i sembla que quelcom similar passarà amb el de Nico Williams al Barça.

Semblava que tot es decantaria l'estiu passat, quan els culers van apostar molt fort per ell, però finalment Nico va decidir seguir a Bilbao, almenys, una temporada més. El Barça, per la seva banda, no va acabar de saciar la seva necessitat de fitxar un extrem esquerre. I, de fet, la recerca d'un futbolista per a aquesta demarcació es preveu una de les grans prioritats de Deco per a l'estiu de 2025.

És cert que el nivell mostrat per Raphinha és pràcticament impossible que sigui millorat per qui pugui arribar al mercat de fitxatges. No obstant això, el brasiler, que també pot habitar a la mitjapunta, no compta amb un recanvi de garanties. És per això que el Barça anirà a per un extrem esquerre i, de nou, el gran favorit és Nico Williams.

De primeres podria semblar complex que, aquesta vegada, alguna barrera es pugui imposar entre Nico Williams i el Barça. L'atacant té ganes de fer un pas endavant en la seva carrera i al vestidor culer té grans amics, com Lamine Yamal. A més, el salari que els catalans podrien oferir-li, en cas de realitzar alguna venda, ja seria superior al que percep a San Mamés.

Lamine Yamal descobreix què passa amb Nico Williams realment

Ara bé, malgrat tot el comentat, ara ha aparegut una nova premissa que podria ser la causant que finalment Nico Williams digui 'no' al Barça. Des de FCB Notícies sospiten que el '10' de l'Athletic no té clara la seva arribada al Camp Nou perquè no poden garantir-li el protagonisme que desitja. O, almenys, el que sí poden assegurar-li en altres clubs interessats com Bayern, Liverpool o Arsenal.

Ja hem dit que Raphinha és inamovible a l'extrem esquerre i que, encara que també pugui jugar de mitjapunta, allà hi ha Olmo, Gavi i Fermín. Serà difícil, i Nico Williams ho sap, que la seva arribada produeixi moviments en l'onze fix del Barça. I això suposa un gran hàndicap perquè acabi decidint vestir de blau i grana.

Nico Williams, encara que sigui la primera opció del Barça, no és l'única. Si finalment trasllada el seu 'no' definitiu, Deco podria activar altres opcions de primer nivell que percep probables. Per exemple, segueix sonant amb molta força Rafael Leao, qui podria estar disposat a abandonar Milà a la recerca d'una nova aventura europea.