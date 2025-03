Sorpresa, desvelan porque Nico Williams dice NO al Barça: Lamine Yamal ya lo sabe

Las primeras temporadas de los culebrones suelen ser las mejores, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, si funcionan bien, o si despiertan un amplio interés, se augura complicado que se queden en una única entrega. Ha ocurrido, por ejemplo, en la longeva saga del fichaje de Mbappé al Real Madrid; y parece que algo similar pasará con lo de Nico Williams al Barça.

Parecía que todo se iba a decantar el pasado verano, cuando los culés apostaron muy fuerte por él, pero finalmente Nico Williams decidió seguir en Bilbao, al menos, una temporada más. El Barça, por su parte, no terminó de saciar su necesidad de fichar a un extremo izquierdo. Y, de hecho, la búsqueda de un futbolista para esa demarcación se antoja una de las grandes prioridades de Deco para el verano de 2025.

Es cierto que el nivel mostrado por Raphinha es prácticamente imposible que sea mejorado por quienquiera que pueda llegar en el mercado de fichajes. No obstante, el brasileño, que también puede habitar en la mediapunta, no cuenta con un recambio de garantías. Es por ello que el Barça irá a por un extremo izquierdo y, de nuevo, el gran favorito es Nico Williams.

De primeras podría parecer complejo que, esta vez, alguna barrera se logre imponer entre Nico Williams y el Barça. El atacante tiene ganas de dar un paso adelante en su carrera y en el vestuario culé tiene grandes amigos, como Lamine Yamal. Además, el salario que los catalanes podrían ofrecerle, en caso de realizar alguna venta, ya sería superior al que percibe en San Mamés.

Lamine Yamal descubre qué pasa con Nico Williams realmente

Ahora bien, pese a todo lo comentado, ahora ha aparecido una nueva premisa que podría ser la gran causante de que finalmente Nico Williams diga 'no' al Barça. Desde FCB Noticias sospechan que el '10' del Athletic no tiene clara su llegada al Camp Nou porque no pueden garantizarle el protagonismo que desea. O, al menos, el que sí pueden asegurarle en otros clubes interesados como Bayern, Liverpool o Arsenal.

Ya hemos dicho que Raphinha es inamovible en el extremo izquierdo y que, aunque también pueda jugar de mediapunta, ahí están Olmo, Gavi y Fermín. Será difícil, y Nico Williams lo sabe, que su llegada produzca movimientos en el once fijo del Barça. Y eso supone un gran hándicap para que termine decidiendo vestir de azul y grana.

Nico Williams, aunque sea la primera opción del Barça, no es la única. Si finalmente traslada su 'no' definitivo, Deco podría activar otras opciones de primer nivel que percibe probables. Por ejemplo, sigue sonando con mucha fuerza Rafael Leao, quien podría estar dispuesto a abandonar Milán en busca de una nueva aventura europea.