Sorpresa, demana sortir del Manchester United i Joan Laporta reacciona: 'Ens pot...'

El Manchester United està passant per un moment complicat i no està obtenint el que s'esperava. De fet, es va donar sortida a Ten Hag amb l'esperança que Rúben Amorim esmenés els errors del passat. Per desgràcia per als Red Devils, això no ha estat així i ara estan intentant ajustar la plantilla de la millor forma possible.

Paral·lelament, el Barça està passant per un gran moment i els resultats estan sent molt positius. Els de la Ciutat Comtal han encertat amb la incorporació de Hansi Flick i la plantilla està encantada amb ell. Ara, un reforç del United està a prop de la sortida i Joan Laporta es frega les mans.

Joan Laporta i el seu potencial fitxatge

Joan Laporta va assumir la presidència del Barça en el pitjor moment possible i a poc a poc ha fet que l'entitat refloti. Encara que ha estat un clar objecte de crítiques, ha tancat grans contractes al llarg del seu mandat, com per exemple el de Nike. Gràcies als beneficis obtinguts, el president ha aconseguit que es redueixi el deute considerablement i que hi hagi cert marge.

Les finances del Barça comencen a recuperar-se i gràcies a Joan Laporta hi ha hagut incorporacions com la de Dani Olmo. Encara que la seva inscripció encara està sent estudiada pel CSD, tot apunta que el migcampista acabarà la temporada sense problemes. A més d'ell, Joan Laporta està estudiant l'opció d'incorporar un altre migcampista que està donant molt de què parlar a Anglaterra.

Estem parlant de Kobbie Mainoo, el jove migcampista amb capacitat per jugar tant en l'ofensiva com en la defensa. Amb tan sols 19 anys i poc més d'una temporada a la Primera Divisió, Mainoo ha cridat l'atenció de diversos dels grans conjunts del continent. Té contracte amb el United fins al 2027, però és més que probable que acabi sortint.

Kobbie Mainoo, l'opció de Joan Laporta

Kobbie Mainoo té un valor de mercat de 55 milions d'euros, però el United no deixarà que marxi per menys de 70-80. El migcampista vol renovar, però està demanant un augment en el seu salari: d'1 milió net per any que cobra a 11. Els Red Devils no estan disposats a pagar-los i menys tenint en compte la situació en què es troba l'equip.

Joan Laporta, si aconsegueix una rebaixa important en el seu preu, podria fitxar Kobbie Mainoo de cara a la temporada que ve. Tenint en compte que el Manchester United no acceptarà les condicions del futbolista per renovar, és probable que Kobbie soni en el pròxim mercat. Joan Laporta podria pensar alguna cosa com: "ens pot ajudar en el centre del camp".