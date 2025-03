Thierry Henry envia un seriós avís a Lamine Yamal: 'No cal oblidar-se que...'

Lamine Yamal, als seus 17 anys, s'ha convertit en una de les figures més destacades del Barça. La seva irrupció en el primer equip ha estat meteòrica, batent rècords i guanyant-se el reconeixement tant d'aficionats com d'experts. No obstant això, recents declaracions de Thierry Henry conviden a la reflexió sobre el seu futur i les pressions que afronta.

Des del seu debut amb el Barça, Lamine Yamal ha demostrat un talent excepcional. La seva capacitat per desbordar, la seva visió de joc i la seva precisió en les passades l'han convertit en un jugador indispensable per a l'equip. Malgrat la seva joventut, ha assumit responsabilitats que molts veterans envejarien.

Molts rècords i èxits a una edat primerenca

La temporada actual ha estat testimoni d'èxits impressionants per part de Lamine Yamal. En 36 partits, ha acumulat 11 gols i 15 assistències, xifres que reflecteixen el seu impacte en el joc del Barça. El seu rendiment ha estat tan destacat que el seu valor de mercat ha assolit els 180 milions d'euros, segons dades de Transfermarkt.

Amb només 17 anys, Lamine Yamal ha vist com el seu valor de mercat es dispara. A l'octubre de 2024, la seva valoració era de 150 milions d'euros, i al maig del mateix any era de 80 milions. Aquest creixement vertiginós el col·loca com el jugador espanyol més valuós de la història, superant figures consolidades.

L'advertència de Thierry Henry

Malgrat els elogis i expectatives, Thierry Henry, exjugador del Barça, ha emès una advertència sobre la situació de Yamal. Henry assenyala que, encara que és evident el talent del jove, no s'ha d'oblidar que continua sent un nen que ha passat de l'anonimat a la fama en poc temps. Adverteix sobre els perills de l'ansietat i les pressions que poden afectar el seu desenvolupament.

Thierry Henry compara la situació de Lamine Yamal amb la de Bojan Krkic. Un altre prodigi de la pedrera del Barça que, a causa de les altes expectatives i pressions, no va aconseguir consolidar-se en l'elit. Henry convida a conèixer la història de Bojan per entendre els desafiaments que afronten els joves talents en el futbol professional.

Dures declaracions de Thierry Henry

Thierry Henry va compartir la seva perspectiva sobre el que pot passar amb Lamine Yamal: "Jo ja he viscut aquesta situació abans. No jo, però he vist algú arribar així a escena: Bojan Krkic, no sé si us en recordareu i us convido a veure-ho perquè no tinc temps per explicar-vos-ho tot. Aneu i mireu el seu documental i el que et pot passar quan ets jove i no saps com afrontar tot el que t'està passant tan ràpid".

Thierry Henry emfatitza la importància de reconèixer que Lamine Yamal, malgrat el seu talent, és encara un adolescent que necessita temps i espai per adaptar-se a la seva nova realitat professional. "Crec que Bojan es va perdre en termes de... ansietat i de no voler que el veiessin massa. Això és quelcom que de vegades la gent no entén i tampoc vol entendre. Et veuen allà, estàs jugant i s'obliden que és un nen que va passar de no ser conegut a que tothom pensi que és bo".