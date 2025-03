Neymar ja hi torna: el seu últim gest deixa KO al Barça, Deco ja va avisar

El Barça s'estava plantejant el fitxatge de Neymar, però aquest ha quedat més que descartat després de l'últim gest de l'astre brasiler, que confirma que no està del tot bé. El Barça estava estudiant el fitxatge de Neymar i, per ser més exactes, havia fins i tot posat algunes condicions per tancar el fitxatge, però la veritat és que ja s'han incomplert. El Barça volia veure el millor Neymar per tancar el seu fitxatge i esperava que es posés a to, però això sembla que no succeirà i que, per tant, Deco tenia raó.

Flick i el Barça volien veure la millor versió de Neymar, però aquesta ha aparegut en forma de miratge. El crack va començar fort el seu periple al Santos, però el globus s'ha desinflat més ràpid del que estava previst: Deco tenia raó i el Barça li la dona. Un dels objectius plantejats per Neymar en el seu retorn al Santos no es podrà concretar: volia guanyar títols i competir i s'ha quedat fora del Campionat Paulista.

El Santos brasiler, actual club de Neymar, ha quedat eliminat després de perdre contra el Corinthians en un duel en el qual Neymar no va disputar cap minut de joc. De fet, la imatge de Neymar a la banqueta va ser preocupant: falta poc per l'aniversari de la seva germana i el seu estat físic no sembla ser l'òptim. Deco ja ho va avisar fa alguns dies, deixant entreveure que el nivell de Neymar era una incògnita i que, per tant, el seu retorn al Barça era més aviat poc probable.

El pròxim compromís del Santos serà el 30 de març de 2025 en la primera jornada del Brasileirao contra el Vasco Da Gama. Ara Neymar, que semblava que estava agafant forma i fons físic, gaudirà de 20 dies en els quals podrà celebrar l'aniversari de la seva germana, cosa que preocupa al Barça. Deco tenia raó a l'hora de parlar del retorn de Neymar al Barça: sembla poc probable: el Barça esperava un esforç per part del carioca i aquest no ha arribat.

El Santos, conscient de l'historial de lesions de Neymar i la proximitat dels dos partits internacionals que té amb Brasil, va decidir deixar-lo sense minuts. Aquesta decisió va molestar i molt a 'Ney', ja que no va poder ajudar els seus per culpa d'unes molèsties que van ser tractades amb precaució. El Barça dubta del fitxatge de Neymar i ara encara dubta més, ja que sap que la seva condició física no és gens òptima.