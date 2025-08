Sorpresa, el Benfica gastarà els diners d’Álvaro Carreras al Bernabéu: fitxatge TOP

El Reial Madrid ha tancat el fitxatge d'Álvaro Carreras, un dels laterals més prometedors del futbol europeu. En concret, Florentino Pérez ha pagat 50 milions d'euros al Benfica per fer-se amb els seus serveis. Una inversió important, però justificada.

Álvaro Carreras arriba per ser titular des del primer dia. El seu rendiment està molt per sobre del que han ofert Fran García i Ferland Mendy. És un jugador que ha demostrat tenir físic, tècnica i mentalitat guanyadora, característiques que són essencials per triomfar a l'elit i que l'avalen.

En aquest sentit, Xabi Alonso el considera una peça clau per al seu projecte. D'aquesta manera, la banda esquerra del Bernabéu té nou amo i el vestidor ho sap. Álvaro Carreras no ve a esperar, ve a dominar.

El Benfica vol gastar els diners d'Álvaro Carreras al Bernabéu

Per la seva banda, el Benfica no ha perdut el temps. Després de tancar la sortida d'Álvaro Carreras, els portuguesos ja han fitxat un nou lateral per cobrir la vacant. Tanmateix, no es conformen amb això.

Els diners ingressats per l'operació, aquests 50 milions d'euros, estan destinats a continuar reforçant la plantilla. Tot i ser tradicionalment venedors, al Benfica estan disposats a tirar la casa per la finestra aquest estiu. I per aconseguir un gran fitxatge per 50 milions, els responsables han mirat al Bernabéu.

El seu gran objectiu és Brahim Díaz: el Benfica vol invertir tot el que ha obtingut per Álvaro Carreras en intentar el seu fitxatge. Des de la directiva lusa consideren que la seva arribada seria un cop d'efecte i un salt de qualitat immediat a la plantilla.

El Reial Madrid respon al Benfica en nom de Brahim Díaz

Tanmateix, l'escenari no serà fàcil per al Benfica. Brahim Díaz no ho té senzill al Santiago Bernabéu, és cert. La competència és ferotge, amb jugadors de primer nivell a la seva mateixa posició.

En el recent Mundial de Clubs gairebé no va tenir minuts. Això va desfermar rumors sobre la seva possible sortida, però la realitat interna del Reial Madrid és molt diferent. Brahim Díaz està en els plans de Xabi Alonso i, el més important, en els de Florentino Pérez.

El Benfica ha posat sobre la taula una oferta de 50 milions d'euros. Una proposta seriosa, directa i molt temptadora. Tanmateix, la resposta del Reial Madrid ha estat contundent:Brahim Díaz és intransferible.

A més, Florentino Pérez té clar que Brahim Díaz renovarà el seu contracte pròximament. El marroquí és considerat un jugador estratègic de present i futur, per la qual cosa no s'escoltaran ofertes per ell, vingui qui vingui.

D'aquesta manera, sembla clar que el Benfica haurà de buscar alternatives. El Reial Madrid ha blindat el seu mitjapunta i no contempla la seva sortida. El mercat segueix en moviment, però Brahim Díaz seguirà vestit de blanc.