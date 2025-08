El Barça mai no va estar interessat en Eduardo Camavinga, però la veritat és que acaba de fitxar el que molts consideren que és el seu clon al futbol espanyol. Eduardo Camavinga, actual futbolista del Real Madrid, és migcampista, però està destacant com a lateral i gràcies a la seva gran polivalència, quelcom que el Barça també valora molt. En aquest sentit, el Barça ha aconseguit tancar el fitxatge d'un lateral semblant a Eduardo Camavinga i ho ha aconseguit per tot el que val: signa fins al 2028, fitxatge descomunal

El Barça i sobretot Hansi Flick valoren molt la polivalència dels jugadors, quelcom que ha estat clau per apostar pel nou Eduardo Camavinga, que signarà fins al 2028. En aquest cas, Flick ha donat l'‘OK’ final a la renovació d’un crack que ja està destacant al filial de Juliano Belletti i que apunta maneres. Encara no ha fet la pretemporada amb el primer equip i no ha debutat en partit oficial, però el Barça treballa perquè es converteixi en el substitut de Jules Koundé

En aquest sentit, la renovació d’aquest jugador fins al 2028 indica que Héctor Fort ho tindrà molt complicat per seguir al Barça. De fet, periodistes com Gerard Romero, CEO de ‘Jijantes’, asseguren que "el Barça hauria recomanat a Fort sortir cedit", principalment perquè Flick no el veu preparat per ser important. Prova d’això és que, a més de signar el nou Eduardo Camavinga, Flick no li ha donat gaire protagonisme a Fort durant la gira, cosa que és un clar missatge

Brutal! El clon d'Eduardo Camavinga firma amb el Barça fins al 2028: 'És molt bo'

El mercat de fitxatges del Barça està sent francament bo, però Deco treballa perquè Flick disposi d’encara més eines, sobretot de cara al futur que està per venir. Una de les assignatures pendents són els laterals, però Deco i Joan Laporta ja han resolt part d’aquesta problemàtica: signen el nou Eduardo Camavinga fins a finals de juny de 2028

El nou Eduardo Camavinga és Xavi Espart, migcampista de Vilassar de Mar que ve de guanyar pràcticament tot amb el Juvenil A de Belletti. Espart, de 18 anys, formarà part del filial culer i, si res no es torça, renovarà amb el Barça a principis del mes de setembre, segons ha pogut saber ‘e-Notícies’ en exclusiva

El Barça s'assegura la continuïtat de Xavi Espart, el nou Eduardo Camavinga format per Juliano Belletti

Espart recorda molt a Eduardo Camavinga, sobretot perquè es tracta d’un crack que s’ha reconvertit: de migcampista TOP a lateral dret que apunta a ser molt important. Al Barça consideren que Xavi Espart ocuparà el rol d’Héctor Fort a partir del proper estiu, quan s’espera que el lateral de Vilassar comenci a rodar amb Flick

De tota manera, el Barça ja s’ha volgut assegurar la seva continuïtat: renovat fins al 2028, fitxa de filial i un salari que rondarà els 100.000 euros anuals, aproximadament. Juliano Belletti en parla meravelles d'Espart: és un lateral intel·ligent, amb capacitat de creació i amb una projecció evident de primer equip