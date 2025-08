Intercanvi històric entre l'Arsenal i el Reial Madrid: 'Aurélien Tchouaméni per...'

Aurélien Tchouaméni afronta la temporada més important des que va arribar al Real Madrid. El francès apunta a convertir-se en una peça clau a l'esquema de Xabi Alonso pel seu valorat polivalència. La manca d'un organitzador pur l'obliga a assumir un rol multifuncional.

Sabem que la posició natural d'Aurélien Tchouaméni és la de pivot defensiu. Tanmateix, la seva qualitat tècnica li permet jugar també com a organitzador, i el seu poder físic com a central. És un comodí ideal per a moltes situacions, i per això Florentino Pérez no contempla la seva sortida sota cap concepte.

Xabi Alonso, per la seva banda, també el considera imprescindible. Aurélien Tchouaméni ha de ser l'àncora del seu nou projecte i un dels pilars a la medul·lar de l'equip. Tanmateix, el mercat no entén de prioritats internes.

L'Arsenal vol endur-se Aurélien Tchouaméni

En les últimes hores, l'Arsenal ha mostrat un fort interès a fitxar Aurélien Tchouaméni. Mikel Arteta és un gran admirador del francès i està disposat a tot per endur-se'l a Londres. Segons fonts properes, el club anglès està preparant una oferta de 75 milions d'euros.

Ara bé, tot i que la quantitat econòmica sembla considerable, és insuficient per convèncer Florentino Pérez. La resposta inicial del Real Madrid és clara: Aurélien Tchouaméni no està en venda. Tot i així, a Valdebebas ningú no descarta que l'assumpte pugui donar un gir.

Florentino Pérez té una idea

Florentino Pérez sempre analitza les oportunitats i, en aquest cas, podria aprofitar la conjuntura per activar una operació estratègica. És un fet que el Real Madrid fa temps que està interessat en William Saliba. I gràcies a l'interès de l'Arsenal en Aurélien Tchouaméni, tot és possible.

William Saliba és un dels defenses més prometedors d'Europa, pel seu físic, qualitat tècnica a la rereguarda i projecció. Tot plegat fa que Xabi Alonso el vegi com un reforç ideal per al centre de la defensa.

Intercanvi històric entre Arsenal i Real Madrid: Aurélien Tchouaméni per William Saliba

Per això, si l'Arsenal insisteix en Aurélien Tchouaméni, la resposta del Real Madrid podria ser contundent: que hi hagi un intercanvi directe entre tots dos jugadors. En concret, el moviment seria que Tchouaméni marxés a l'Emirates i William Saliba al Santiago Bernabéu.

En aquest sentit, Florentino Pérez no vol desprendre's del seu migcampista, però la possibilitat d'afegir Saliba és temptadora. Tot dependrà de com evolucioni la insistència del club anglès. De moment, no hi ha negociacions formals, però la porta no està tancada.

En qualsevol cas, Aurélien Tchouaméni es manté centrat en la seva feina. Sap que Xabi Alonso confia en ell i el seu objectiu és consolidar-se com un jugador clau aquesta temporada. En aquest sentit, la polivalència serà la seva millor arma.

L'estiu és llarg i el mercat mai deixa de sorprendre. L'Arsenal apreta i el Real Madrid escolta, amb Florentino Pérez, com sempre, tenint pensat un pla d'acció.