Sorpresa al Barça, Pau Cubarsí s'acomiada, adeu: el seu soci ideal jugarà al PSG

Pau Cubarsí s'ha convertit en una de les majors promeses del Barça, del futbol espanyol i en la il·lusió de tots els aficionats culers. El central no només ha destacat en el seu club; també està donant molt de què parlar sota les ordres de Luis de la Fuente. Hansi Flick ha vist en ell el potencial que ja va veure Xavi Hernández i ha potenciat més les seves habilitats.

El Barça està en un moment clau de la reestructuració i els joves estan jugant un paper molt important en el projecte. La Masia sempre respon de la millor forma possible i ja s'ha vist al llarg de la història dels culers. Tot i així, sempre és necessari que hi hagi veterans de nivell: el que estava cada vegada més a prop se n'anirà al PSG.

El PSG torna a robar-se un talent

El PSG és un equip que no cau bé a gran part del món del futbol, però és innegable que ara ho està fent bé. Amb un equip, aparentment sense estrelles, Luis Enrique ha aconseguit arribar molt lluny a la Champions League. L'espanyol ha tret el millor de cadascun dels seus futbolistes i Dembélé està jugant millor que mai.

Ousmane Dembélé s'ha convertit en una persona no benvinguda al Barça a causa de no fer res durant tots els anys que va vestir la seva samarreta. Per seguir en la mateixa línia, Luis Enrique vol seguir incorporant a futbolistes de primer nivell. Un dels seus favorits és un central que havia sonat als despatxos del Barça i que arribaria com a agent lliure aquest mateix estiu.

De fet, el mateix Pau Cubarsí, públicament, ahir va admetre que es tracta del millor central de l'actualitat. Estem parlant de Virgil van Dijk, el central estrella del Liverpool. El seu contracte amb els anglesos venç aquest mateix estiu i pel que sembla no tenen intenció de prolongar-lo.

Pau Cubarsí i el seu somni frustrat pel PSG

En acabar el partit que va enfrontar el Liverpool i el PSG, es va veure a Virgil van Dijk conversant amb Nasser Al-Khelaifi i Luis Campos, les altes esferes del conjunt francès. Aquestes imatges no han agradat gens als aficionats del Liverpool i molta gent creu que és el seu pròxim destí. Pau Cubarsí tenia l'esperança de poder compartir vestidor amb ell i el Barça ho plantejava com una possibilitat.

Pau Cubarsí, qui ha parlat molt bé de van Dijk recentment, ho tindrà complicat. Durant els pròxims mesos tindrem més informació sobre el futur del crack dels Països Baixos.