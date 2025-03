Joan Laporta acosta la perla del Manchester United al Barça: 'És un talent...'

Joan Laporta, amb molt esforç i treball, ha fet que el Barça aixequi el cap després de diversos anys sense èxits esportius ni econòmics. El català va assumir la presidència del club en el pitjor moment possible i ha fet tot el possible per revertir la situació. Finalment, els de la Ciutat Comtal s'han ajustat a la regla 1:1 i els contractes milionaris no paren d'arribar.

El Barça és dels conjunts més coneguts a nivell mundial i la mala situació per la qual estava passant li estava creant mala imatge. Gràcies a l'arribada de Hansi Flick, tota la plantilla ha fet un salt de qualitat i els resultats han millorat molt. Ara, una promesa del Manchester United està cada cop més a prop del conjunt català.

Joan Laporta i els seus moviments

Joan Laporta, encara que ha estat criticat per molts, ha fet tot el que estava a la seva mà per reflotar el Barça, una cosa a la qual no molta gent estaria disposada. Les finances del club es van veure molt tocades després de la presidència de Bartomeu, la persona que va deixar el club en la ruïna absoluta. Per sort, amb molt treball i una gran pedrera, Hansi Flick ha pogut formar una gran plantilla, la qual va començar gràcies a Xavi Hernández.

Paral·lelament, molts altres equips no han tingut la mateixa sort i ni amb diners gairebé il·limitats aconsegueixen arribar als objectius. Un clar exemple és el Manchester United, que ni amb la destitució de Ten Hag ha aconseguit tornar al més alt d'Europa. Rúben Amorim era l'esperança dels Red Devils, però no està convencent, per res, al club.

El Manchester United està passant per un mal moment pel que fa a projecte esportiu es refereix i es preveu que hi haurà una neteja considerable. De fet, un dels futbolistes més il·lusionants del conjunt anglès té moltes paperetes de marxar a un altre equip; especialment, al Barça. Estem parlant de Kobbie Mainoo, que ha cridat l'atenció de molts equips amb tan sols 19 anys.

Kobbie Mainoo, l'estrella destinada a brillar

A poc més d'un mes dels 20 anys, Kobbie Mainoo ha jugat la meitat dels minuts possibles a la Premier League i ha deixat molt bones sensacions. Un migcampista polivalent: poderós en atac i també en defensa, capaç de marcar gols i d'evitar-los. Diverses fonts afirmen que l'anglès vol passar de cobrar 1 milió net a 10, una cosa que el Manchester United no acceptarà.

Alhora, Joan Laporta està explorant les opcions de mercat i Kobbie Mainoo, evidentment, és una a tenir en compte. Si els Red Devils no el taxen desorbitadament, Laporta podria preguntar per ell. Actualment, el valor de mercat del migcampista és de 5 milions d'euros.