Mikel Arteta deixa KO Barça i Reial Madrid, fitxatge TOP: adeu LaLiga, hola Arsenal

Mikel Arteta s'ha convertit en un dels entrenadors més prometedors del futbol actual i no és per menys. El crack espanyol ha caigut de peu a l'Arsenal, però encara li falten diverses coses per aconseguir. Encara que el seu equip està jugant molt bé al futbol, els títols se li resisteixen i no ha aconseguit aixecar-ne cap encara.

Paral·lelament, el Barça ja ha pogut aixecar la Supercopa d'Espanya i està al més alt de totes les competicions que està disputant. Els de Hansi Flick estan en un gran moment i tota l'ajuda que puguin rebre és benvinguda. Havien pensat en un crack de LaLiga al qual també persegueix el Real Madrid, però Mikel Arteta s'ha interposat.

Mikel Arteta, cara a cara amb Hansi Flick i Ancelotti

El Barça ha millorat molt des que Flick va assumir els comandaments de l'equip i els resultats positius no paren d'arribar. Des de la destitució de Xavi, els catalans tenen una identitat molt clara i sembla que res ni ningú els aturarà. Mikel Arteta, qui és un gran entrenador, està intentant seguir els passos de l'entrenador alemany.

Amb una plantilla bastant jove, Mikel Arteta vol crear un projecte amb un futur prometedor, que és el que més li importa en aquest moment. De fet, encara que els títols encara no li han arribat a l'Arsenal, el seu futbol és molt complet; tant que ocupa el segon lloc a la taula. A això cal afegir que hi ha diverses lesions, per la qual cosa encara té més mèrit el que Mikel està aconseguint.

El Real Madrid no està en el seu millor moment, però, de totes maneres, està aconseguint bons resultats pel que fa a marcador. Els blancs són conscients, igual que el Barça, que han de començar a contemplar opcions per a la porteria. Tant Courtois com Ter Stegen són del 92 i comencen a encarar els últims anys de les seves respectives carreres professionals.

El fitxatge al qual el Barça, Real Madrid i Arsenal vigilen

Qui ha cridat l'atenció de Mikel Arteta i els dos gegants espanyols és Joan García, el porter de l'Espanyol. Amb 96 aturades, García és el porter que més parades ha fet en el que va de temporada a la Primera Divisió. La seva clàusula de rescissió és de 30 milions d'euros, així que és accessible per a qualsevol conjunt gran.

Mikel Arteta vol continuar incorporant cracks de primer nivell i Joan García és el suplent perfecte per a David Raya. El problema és que és poc probable que Joan accepti un rol secundari. El Barça i el Real Madrid hauran d'apretar molt si volen que el jove espanyol els esculli abans que a l'Arsenal.