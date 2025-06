De sonar pel Reial Madrid a fitxar pel Barça, Fabrizio Romano ja ho confirma

Fabrizio Romano, periodista italià, és un dels grans informadors del famós mercat de fitxatges d'estiu, que ja ha començat a cuinar-se a foc lent amb milers de traspassos sonats. El Barça està fent els deures i, pel que sembla, podria seguir avançant en molt bona direcció, segons ha explicat Fabrizio Romano. Una estrella mundial que sonava per fitxar pel Reial Madrid podria acabar fitxant pel Barça: hi ha revolució a l'extrem esquerre, pràcticament ningú s'ho esperava.

Fabrizio Romano, periodista especialitzat en el mercat de fitxatges, ja ha revelat l'últim gran fitxatge del Barça, el qual gairebé ningú s'esperava o donava per fet. Fabrizio Romano, famós pel seu habitual 'Here We Go', ha publicat una informació que confirma que el Barça té un nou objectiu de mercat, el qual ningú tenia al radar.

El curiós és que aquest nou fitxatge del Barça també va estar a punt de ser completat pel Reial Madrid. El club blanc, que ja ha començat a preparar el Mundial de Clubs, està completant un mercat de fitxatges d'escàndol, però es quedarà sense una figura que serà culer. Fabrizio Romano ja ho confirma: no seguirà al Bayern de Munic i diversos equips, sobretot el Barça, estan seguint la pista d'aquest extrem esquerre espanyol.

De sonar per al Reial Madrid a fitxar pel Barça, Fabrizio Romano ja ho confirma

Els ulls de mig món estan mirant el Barça, que amb total seguretat tancarà el fitxatge de Joan García. Ara bé, el Barça té més fronts oberts en aquest mercat de fitxatges i Fabrizio Romano ja ho confirma. Pel que sembla, el popular periodista italià ha revelat un nou moviment del Barça, el qual poca gent s'espera.

Pràcticament tots els equips guanyadors pateixen pocs retocs, però el Barça no vol frenar i vol elevar encara més l'exigència. El Barça vol guanyar la Champions League i busca assaltar el mercat de fitxatges, quelcom que ja ha estat confirmat pel mateix Fabrizio Romano. El gran rival a batre serà el Reial Madrid, que està fitxant sense parar: ja té a Madrid Dean Huijsen, Alexander Arnold i està a punt de signar Carreras.

De sonar per al Reial Madrid a fitxar pel Barça, Fabrizio Romano ja ho confirma

El Reial Madrid no té lloc per a tothom i això és quelcom que el Barça vol aprofitar. Sense anar més lluny, 'e-Notícies' pot confirmar que el FC Barcelona vol fitxar un extrem esquerre que va estar a hores de ser jugador del Reial Madrid, club liderat per Xabi Alonso. De qui parlem? Doncs fem referència a l'extrem andalús Bryan Zaragoza, que ja coneix l'interès del Barça i que no seguirà al Bayern de Munic alemany.

Bryan Zaragoza va signar amb el Bayern fa un parell d'anys durant un mercat de fitxatges d'hivern, però gairebé no ha tingut protagonisme a Alemanya. "Zaragoza no seguirà a Alemanya i té ofertes de clubs de Primera Divisió espanyola", confirmava Fabrizio Romano.

Aquest diari pot avançar que el Barça presentarà proposta per Bryan Zaragoza, que arribaria cedit al Barça amb opció de quedar-se si el seu rendiment esportiu així ho avala.