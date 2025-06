Adeu Barça, Fabrizio Romano dona per fet això de Nico Williams: 'Jugarà al...'

Fabrizio Romano, el reputat periodista italià, fa més d'un any que segueix de prop el culebrot de Nico Williams i el Barça. Al llarg d'aquest temps ha estat testimoni de l'interès constant del club català per l'extrem basc, i ha volgut oferir més detalls sobre el seu futur. Tanmateix, les darreres declaracions de Fabrizio han deixat els aficionats del FC Barcelona amb més dubtes que certeses.

El periodista, conegut per la seva precisió en el món dels fitxatges, ha assegurat que la direcció que prendrà el jugador no és l'esperada pels seguidors del Camp Nou. Malgrat la insistència d'un sector de l'entorn del Barça, sembla que les negociacions amb Nico Williams no s'han donat en els termes que el club havia esperat.

Un repàs al cas Nico Williams

La relació entre Nico Williams i el Barça va començar a gestar-se l'any passat, quan el club català va mostrar un gran interès per fitxar el jugador de l'Athletic. El club català va intentar trobar la fórmula per fer front al pagament de la seva clàusula, però quan Deco va aconseguir reunir els diners necessaris, alguna cosa va passar.

Nico Williams va decidir rebutjar l'oferta del Barça en aquell moment: el jugador basc va optar per quedar-se a l'Athletic Club i jugar a Europa al costat del seu germà Iñaki. El seu objectiu era lluitar per arribar a la final de l'Europa League, que se celebrava al seu estadi, a San Mamés. Malgrat l'interès del Barça, Nico no va considerar que el seu futur fos al Camp Nou en aquell moment.

Ara tot ha canviat, Fabrizio Romano ho confirma

Ara, després d'haver finalitzat la temporada, la situació ha canviat. Nico Williams, que havia rebutjat el Barça l'any passat, s'ha ofert al club català. Tanmateix, la resposta de Hansi Flick i Deco ha estat clara: no estan disposats a executar el seu fitxatge.

Nico Williams està demanant un sou estratosfèric per sortir de l'Athletic, cosa que frena la seva arribada al Barça. Així ho ha confirmat Fabrizio Romano a DAZN, qui no s'ha mossegat la llengua a l'hora de donar més detalls sobre aquest assumpte. El periodista italià ha confessat que Nico pot quedar-se a Bilbao o marxar cap a Munic, ja que és el gran somni del Bayern.

"Nico Williams no està demanant un sou normal, vol un salari molt alt", va començar dient en la seva aparició a DAZN. Després, Fabrizio Romano va deixar anar la bomba. "Si Nico es queda a l'Athletic, el veig renovant el seu contracte i millorant les seves condicions per seguir a Bilbao"