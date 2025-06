Ni 5 ni 20, Gerard Martín ja té preu per deixar el Barça: els rumors són certs

La temporada de Gerard Martín ha estat una història de superació. A la pretemporada, tot feia pensar que Álex Valle seria el suplent natural d'Alejandro Balde. Tanmateix, contra tot pronòstic, Hansi Flick va apostar per Gerard i va decidir mantenir-lo a la plantilla.

Al principi li va costar integrar-se a la rotació de l'equip. Tot i això, amb el pas del temps, el jove lateral ha sabut adaptar-se a les exigències del Barça i ha complert amb nota. Encara que no arriba a la brillantor de Balde, Gerard Martín compleix la seva funció a la perfecció, cosa que li ha valgut la confiança de Flick per davant d'altres.

La renovació de Gerard Martín no afecta el seu futur incert

Tot i que Gerard Martín no partia com a titular, el seu rendiment al camp ha estat suficient per convèncer Hansi Flick. De fet, fa uns mesos, el tècnic alemany va decidir parlar amb Deco per assegurar la renovació de Gerard. Finalment, el jugador format a la casa va signar un contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028.

Tanmateix, malgrat la renovació, el futur de Gerard Martín al club sembla estar en dubte. Els rumors sobre la seva sortida no cessen i sembla que el jugador format a la casa ja té preu de sortida. Segons fonts properes, el Barça ha taxat el jugador en 12 milions d'euros, una quantitat que el club demanarà pel seu traspàs.

El Bournemouth pregunta per Gerard Martín

El portal Transfermarkt ha establert el valor de mercat de Gerard Martín en 12 milions d'euros, i aquesta serà la xifra que el Barça demanarà als clubs interessats. Ni un euro més, ni un euro menys. Aquesta taxació reflecteix l'evolució del jugador, però també deixa clar que, tot i la seva renovació, el seu futur fora del club és una possibilitat.

El Barça sembla disposat a escoltar ofertes per Gerard Martín, especialment si aquestes compleixen amb la quantitat que el club ha fixat. Serà interessant veure com es desenvolupa aquest assumpte els pròxims mesos, ja que el mercat de fitxatges sempre és ple de sorpreses. De fet, el Bournemouth d'Iraola ha estat el primer equip a mostrar interès a fer-se amb els seus serveis.

El futur de Gerard Martín depèn de les ofertes que rebi el Barça. Tot i la seva recent renovació, el club no sembla disposat a retenir-lo si arriba una proposta que compleixi amb les seves expectatives econòmiques. 12 milions és el seu preu de sortida.