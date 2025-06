Ni City ni PSG, Rodrygo rep una oferta millor: pluja de milions al Reial Madrid

La temporada del Real Madrid ha estat tremendament decebedora: només un èxit aclaparador al Mundial de Clubs podria esmenar-ho. L'equip no ha rendit com s'esperava i l'atacant brasiler, Rodrygo, n'és un clar exemple. A nivell general, Ancelotti no ha sabut en cap moment trobar la tecla idònia per millorar el rendiment col·lectiu, però a nivell individual també hi ha hagut moltes llacunes i desconnexions.

En defensa hi ha hagut moltes lesions: futbolistes clau com Carvajal han caigut amb lesions de llarga durada. Al mig del camp ha faltat un líder capaç de marcar els temps dels partits. I a la parcel·la ofensiva, Mbappé i Vinícius han acaparat tota l'atenció, deixant Rodrygo en un segon pla.

Tot i que l''11' ha estat indiscutible per Ancelotti, no ha estat capaç de marcar diferències com en altres ocasions. Rodrygo ha estat durament criticat i ha desfermat una onada de rumors sobre el seu futur més imminent. La seva sortida cada cop pren més força, i més després de l'última oferta que ha rebut el Real Madrid.

El futur de Rodrygo depèn de la resposta del Real Madrid

Aquesta temporada, el davanter brasiler ha participat en 51 partits, disputant 3.360 minuts de joc efectiu, anotant 14 gols i repartint 10 assistències. Les seves xifres són semblants a les de l'any anterior, on va ser capaç de marcar 17 gols en el mateix nombre de partits. Tanmateix, l'afició esperava que fes un pas endavant i no que desaparegués en el tram final de l'any per no trobar-se anímicament en el millor moment.

Aquest fet ha provocat un reguitzell de rumors sobre una possible sortida del club blanc aquest estiu. En l'últim mercat estival ja es va deixar estimar pel Manchester City, que estava disposat a incorporar-lo a les seves files. Equips com el PSG o el City podrien oferir 100 milions per tancar el seu fitxatge, però qui realment ha presentat la primera oferta ha estat l'Arsenal de Mikel Arteta.

L'Arsenal, interessat en Rodrygo

Mikel Arteta està realment interessat en el davanter internacional brasiler i ha fet arribar una primera oferta formal. L'Arsenal ha posat damunt la taula la quantitat de 70 milions per fer-se amb els serveis de Rodrygo. El club de Londres veu en l''11' del Madrid l'atacant ideal per reforçar i millorar la parcel·la atacant.

El complicat final de temporada que ha tingut el jugador del Real Madrid deixa el seu futur a l'aire. Tot indica que serà Xabi Alonso qui decidirà, tot i que Florentino Pérez podria ser partidari d'acceptar l'oferta de l'Arsenal. Rodrygo és un dels millors extrems del món i té contracte en vigor amb els blancs fins al 2028, però no acaba d'explotar al Bernabéu envoltat de tanta estrella.