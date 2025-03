Oficial, serà del Barça fins al 2030: 'Joan Laporta firma un altre Luis Suárez o Neymar'

Joan Laporta està decidit a garantir que el club torni a l'elit del futbol mundial. Des de la seva arribada a la presidència ha buscat recuperar la grandesa del Barça i, per a això, està prenent decisions claus per reforçar la plantilla. En els últims mesos, a més de pensar en nous fitxatges, Laporta ha fet un pas important en assegurar el futur d'un dels talents més prometedors de La Masia.

Joan Laporta aconsegueix la seva signatura fins al 2030

En els plans de Joan Laporta, la prioritat absoluta és la renovació de Lamine Yamal, qui s'ha consolidat com la gran joia de La Masia del Barça. Després de diverses temporades de gran creixement a la fàbrica de talents del club català, l'extrem de 17 anys ha fet el salt al màxim nivell i està brillant com ningú.

Davant el seu impressionant rendiment, Joan Laporta ha decidit que Lamine Yamal no només sigui part del present, sinó també del futur del Barça. La renovació de Lamine està més que assegurada: signarà un nou contracte aquest estiu, tan bon punt compleixi els 18 anys, que el vincularà al club català fins al 2030.

Lamine Yamal no només renovarà per un llarg període, sinó que el seu contracte inclourà una millora salarial d'acord amb la seva projecció dins del vestidor. La intenció de Joan Laporta és reforçar el compromís del '19' amb el Barça, alhora que assegurar que el seu creixement continuï sent dins de l'entorn culer. Amb aquesta renovació, el FC Barcelona s'assegura una peça clau en el seu atac durant la pròxima dècada.

"Lamine Yamal estaria a la taula de Neymar o Luis Suárez"

El potencial de Lamine Yamal és indiscutible. De fet, el seu rendiment ha estat tan destacat que ha començat a comparar-lo amb figures de la talla de Luis Suárez o Neymar. Una raó més perquè Joan Laporta estampi la seva signatura com més aviat millor.

Quique Sánchez Flores, exentrenador de l'Espanyol, va assegurar recentment que "per a mi, ja està entre els cinc millors extrems del món. Probablement, estaria a la taula de Luis Suárez i Neymar". Aquestes declaracions no només reflecteixen el nivell del '19', sinó també el seu futur prometedor com una de les grans figures de la història.

La renovació de Lamine Yamal és una excel·lent notícia i reforça la visió de Joan Laporta de construir un equip competitiu en els pròxims anys. Amb jugadors com Pedri, Gavi, i ara Lamine, el club té un futur brillant per davant. A més, el seu creixement continu sota la tutela de Hansi Flick pot ajudar a consolidar una era daurada per als aficionats culers.