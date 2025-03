Sorpresa pel que ha dit Jordi Alba del Barça i l'Inter Miami: 'Tots menys...'

Jordi Alba ha estat una figura fonamental al Barça durant més d'una dècada. Després de la seva partida el 2024, el millor lateral esquerre de la història del club català va emprendre una nova aventura a la MLS. Juga a l'Inter Miami juntament amb alguns dels seus millors amics com Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets.

Ara, en la seva segona temporada als Estats Units, Jordi Alba ha expressat la seva satisfacció per l'experiència que està vivint, destacant la competitivitat i el nivell de joc de la MLS. No obstant això, la sorpresa ha saltat pel que ha dit del Barça en les últimes hores.

Jordi Alba trenca el seu silenci des dels Estats Units

Recentment, en una entrevista, Jordi Alba va compartir les seves perspectives sobre el Mundial de Clubs, ressaltant l'absència del Barça en aquesta edició. Va comentar que "al Mundial de Clubs hi són els millors menys el Barça, que no hi és aquest any". Aquesta observació, encara que aparentment innocent, ha generat repercussions en l'entorn culé, evidenciant l'absència dels catalans en un torneig de prestigi internacional.

Les paraules de Jordi Alba han causat sorpresa i incomoditat al Barça, ja que subratllen l'absència del club al Mundial de Clubs. Recordem que els de Flick no estan classificats en ser superats en el rànquing UEFA per l'Atleti de Simeone. Una situació que permetrà als jugadors comptar amb un mes de descans total, però que impedirà al club rebre una bona suma de diners.

Jordi Alba enalteix l'Inter Miami

Més enllà del que ha dit Jordi Alba sobre el Barça, també ha confessat sentir-se molt còmode en la seva nova llar. Ha enaltit la figura del seu entrenador i antic company al terreny de joc, Javier Mascherano. I també s'ha mostrat molt il·lusionat amb el paper de l'Inter Miami al Mundial de Clubs.

Recordem que l'equip de Jordi Alba i companyia debutarà el pròxim 14 de juny davant l'Al Ahly, i que posteriorment també jugarà contra el Porto i el Palmeiras. Sens dubte, una bonica experiència que permetrà competir a l'equip dels Estats Units amb els millors del món. "És il·lusionant per a tots, una competició molt bonica de veure, intentarem competir i a veure fins on arribem", ha reconegut.

Les declaracions de Jordi Alba ofereixen una perspectiva sobre la situació actual del Barça en l'àmbit internacional. Mentre l'Inter Miami es projecta en tornejos globals, el Barça afronta el repte de recuperar el seu estatus entre els millors equips del món.