Simeone prepara el fichaje del siglo, adiós Barça: 'Encaja como anillo al dedo'

Simeone lleva muchos años siendo la cara visible del Atlético de Madrid y el club tiene total confianza en él. El argentino ha conformado una plantilla muy buena, pero quiere más. Tras muchos años sin moverse, los colchoneros han hecho milagros y el Cholo sabe que este verano podrían producirse nuevos movimientos.

En este sentido, el Barça se ha convertido en el objetivo nº1 de Simeone. Y es que hace unos días, un jugador de la Ciudad Condal dio unas declaraciones que, según ciertas fuentes, lo acercan al Atlético de Madrid. Hablamos de un traspaso que, de producirse, sería histórico.

Simeone centra su atención en el FC Barcelona

Los de Simeone han quedado eliminados de la Champions en un partido con mucha polémica debido al penalti de Julián Álvarez. Además, tampoco parece que vayan a ganar LaLiga, puesto que van en tercer lugar con el Barça y el Real Madrid por delante. Es por ello que el Atlético de Madrid ya piensa en fichajes que puedan mejorar la plantilla y aumentar el nivel competitivo.

Durante meses se ha hablado de Ferran Torres como posible candidato a recalar en el Metropolitano. Sin embargo, en las últimas semanas también ha empezado a sonar con fuerza el nombre de un culé que no está teniendo demasiadas oportunidades este curso a las órdenes de Flick. Hablamos de Gavi, quien podría cambiar de aires en verano si atendemos a sus últimas declaraciones.

Gavi se rinde a Simeone

Y es que Gavi ha pronunciado unas palabras que están dando mucho juego, especialmente entre la afición colchonera. El '6' no ocultó su admiración por Simeone y varias fuentes lo sitúan en la órbita del Atlético de Madrid. Aunque es poco probable que salga del Barça, el joven dejó claro que le gusta la forma de actuar del argentino.

Gavi dedicó unas frases que han gustado en el Metropolitano, pero que no han convencido entre los culés. "El Atlético de Madrid tiene un entrenador que me gusta mucho. Me gusta Simeone; me gusta por su personalidad y por cómo inspira a sus jugadores".

Estas declaraciones de Gavi podrían acercarlo al Atlético en caso de querer salir en busca de nuevas oportunidades. Aunque no está teniendo minutos con Flick, es muy poco probable que el centrocampista se marche al conjunto de Simeone. Aun así, todos sabemos que su juego encajaría a la perfección con los planteamientos del Cholo.