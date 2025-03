Ni una ni dues, tres ofertes per a Ferran Torres a la Premier: Deco posa una condició

Deco ha estat clau en la reconstrucció del Barça gràcies als seus encertats moviments. En els últims temps, la situació econòmica de l'entitat provocava que el portuguès hagués de fer malabars en els mercats de fitxatges. Tanmateix, ara que el club ha tornat a la norma de l'1:1 tot ha canviat.

A partir d'aquest estiu, el Barça podrà actuar amb total normalitat en el mercat de fitxatges. Això sí, respectant les normes de control econòmic imposades per LaLiga. Per tant, per poder fitxar, Deco és conscient que abans tocarà deixar sortir i Ferran Torres és el gran favorit.

El Barça només pot gastar el mateix que ingressi, per tant, per executar un gran fitxatge de 100 milions, Deco haurà de vendre per la mateixa quantitat. En aquest sentit, Ferran Torres podria deixar molts diners, ja que diversos clubs s'han fixat en ell, però el director esportiu ha posat un requisit per activar la seva sortida. En cas contrari, el '7' seguirà al Camp Nou.

Deco ho té clar: Ferran Torres és l'escollit, té tres propostes

Deco va assumir el càrrec de director esportiu sense experiència prèvia, ja que abans era agent de diversos futbolistes. El portuguès va ser una aposta de Joan Laporta i ha funcionat a les mil meravelles. L'entesa entre ambdós és total i junts han aconseguit diversos contractes milionaris que han sanejat els comptes del Barça.

Paral·lelament, diversos futbolistes estan mostrant el seu millor futbol, com és el cas de Ferran Torres. El valencià està tenint un paper clau com a revulsiu i sempre apareix quan se'l necessita. De fet, els seus bons números han fet que Aston Villa, Liverpool i Manchester United es fixin en ell.

Aquests tres equips de la Premier League veuen en Ferran Torres una gran oportunitat per millorar les seves respectives plantilles. Tanmateix, Deco no deixarà sortir el '7' del Barça sense una compensació econòmica digna del seu rendiment. És per això que ha posat una clàusula per activar el seu traspàs.

La condició de Deco per vendre Ferran Torres

En 32 encontres, Ferran Torres porta 13 gols i ha repartit 3 assistències; uns registres increïbles. Encara que semblava que no era imprescindible, Hansi Flick el vol a les seves files de cara als pròxims anys. L'únic que separaria l'extrem del Barça són 40 milions, que és el que demana Deco.

Ara bé, és molt probable que Ferran Torres no es vulgui marxar per molt que algun conjunt anglès estigui disposat a pagar aquesta quantitat. Fa poc va afirmar que podia ser el substitut de Lewandowski, així que està clar que vol triomfar al Barça. Durant els pròxims mesos i en el mercat de fitxatges sabrem si el valencià es queda o no.