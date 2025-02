Simeone ofereix 5M perquè canviï el Barça per l'Atleti: Deco respon, vol més

Barça i Atlètic de Madrid van disputar ahir a la nit un partit ple d'emocions. El líder i el tercer classificat de LaLiga van protagonitzar un duel èpic a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei que va acabar amb 4-4 al marcador. La tornada, per tant, promet ser realment apassionant.

Al Metropolitano es preveu un encontre molt disputat, amb un Barça que intentarà guanyar per arribar a la final. Davant tindrà un Atlètic que està realitzant una enorme temporada sent l'equip més sòlid d'Europa pel que fa a mitjana de gols encaixats: 0.67 per partit.

Però més enllà del purament esportiu, el destacat és que Simeone està decidit a quedar-se en propietat un jugador del Barça que no entra en els plans de Hansi Flick. L'alemany no compta amb Clément Lenglet per al futur i el Cholo està encantat amb el seu rendiment. Lenglet ha sorprès pel gran nivell demostrat, sent un dels futbolistes amb més minuts de la plantilla rojiblanca.

L'Atlètic Madrid ofereix 5M per Clément Lenglet

Simeone ha demanat enviar una primera oferta de 5 milions fixos més variables, però de moment el Barça no baixa dels 10. Les postures semblen llunyanes però no com per enquistar un acord en un terme mig. És molt factible que s'arribi a un acord per al traspàs de Lenglet per una xifra d'entre 7 i 8 milions.

Veient el rendiment del defensa, el Barça no pensa regalar el jugador, més tenint en compte que té contracte fins al juny 2026. Un cop finalitzi la cessió, Clément Lenglet tornarà a la disciplina culé si encara no s'ha arribat a cap acord pel seu traspàs. No sembla que sigui el cas considerant que Hansi Flick no compta amb el central i que Simeone el vol a la seva plantilla.

El rendiment de Clément Lenglet enamora a Simeone

Titular en 14 de les últimes 17 jornades de Lliga, Clément Lenglet s'ha consolidat com una de les peces bàsiques de l'equip rojiblanc. Després d'un complicat inici de temporada, Lenglet ha aconseguit amb el seu treball guanyar-se la total confiança de Simeone. El seu rendiment ha estat tan convincent que el tècnic colchonero ja ha donat instruccions per negociar la seva incorporació definitiva.

A més d'arribar a un acord pel muntant total del traspàs amb el Barça, els colchoneros també hauran de convèncer el central. La seva alta fitxa que percep actualment és completament inassumible pels madrilenys. L'Atlètic haurà de convèncer Clément Lenglet de rebaixar significativament la seva fitxa si desitja continuar jugant al Metropolitano.