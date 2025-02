Oficial, surt a la llum el pla del Barça per portar de tornada a Messi: 'Apuntin...'

Tot i que Messi va abandonar el Barça el 2021, el seu nom seguirà escrit en majúscules als llibres d'història del club. L'argentí es va encarregar de superar totes les marques i rècords durant els seus anys al Camp Nou. El seu nom queda per davant de grans llegendes com Johan Cruyff, Diego Maradona, Rivaldo o Ronaldinho.

Els números de les quatre llegendes esmentades queden totalment opacats si es comparen amb els registres de Leo Messi al Camp Nou, fins i tot si es junten els dels 4. Si sumem els partits defensant la samarreta del Barça, sumarien 680 enfrontaments oficials. Messi, per la seva banda, va disputar 778 partits oficials des del seu debut amb el primer equip.

Igual passa amb els gols marcats: si juntem els números d'aquests quatre cracks són 322 gols, mentre que Leo Messi en va marcar 670 durant la seva carrera al FC Barcelona. A més, Messi va guanyar 10 lligues de les 17 possibles més 4 Champions League. El seu impacte va ser tan gran que sembla difícil que algú pugui superar-lo, i precisament per això mereix una despedida a l'altura.

Leo Messi: "No em retiraré sense jugar al Camp Nou de nou"

Messi finalitza contracte amb l'Inter de Miami aquesta mateixa temporada, però es rumoreja que els de Miami desitgen renovar el '10' un any més. L'equip de la MLS té la intenció de veure'l inaugurar el seu nou estadi el 2026, mateix any que es jugarà el mundial als EUA. No obstant això, segons el periodista Alex Candal, el seu desig passa per jugar al Camp Nou abans de retirar-se.

Després del que ha explicat Candal, les il·lusions s'han disparat en l'entorn del FC Barcelona. Tots volen veure Messi vestint de nou la samarreta culé, però sembla que les seves declaracions tenen truc. En un primer moment, tots vam pensar que Leo podria tornar per jugar una última temporada al Camp Nou, però segons sembla, l'assumpte podria quedar tancat amb un simple amistós.

Homenatge a Leo Messi al nou Camp Nou

Leo Messi té el desig de jugar al Camp Nou una vegada estigui reformat. En aquest sentit, s'espera que les obres del feu culé concloguin aquest mateix estiu i que els de Hansi Flick puguin iniciar la temporada encara que sigui amb aforament parcial. Seria una ocasió única perquè Messi tingués la despedida que mereix.

Així, la possibilitat més real és que Messi podria tornar al Camp Nou amb la Selecció Argentina o amb l'Inter de Miami per disputar el Trofeu Joan Gamper.

El títol que es disputa a final de la pretemporada podria ser l'ocasió perfecta perquè el reformat Camp Nou acomiadi el '10' que tantes nits de glòria li ha donat. A més, sembla que la directiva, encapçalada per Joan Laporta, ja ha donat l'OK a aquesta proposta i estan treballant per fer-la realitat. Sens dubte, la tornada de Messi al Barcelona i al Camp Nou seria molt especial.