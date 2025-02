Ningú esperava el que ha dit Gerard Piqué de Lamine Yamal, però té raó: 'A la m...'

Gerard Piqué, llegenda viva del FC Barcelona, sempre ha destacat per anar de cara i no callar-se res. Quan jugava havia de mesurar molt més les seves paraules, però ara que ja està retirat ha decidit explicar tota la veritat. I, sense pèls a la llengua, ha volgut parlar sobre Lamine Yamal i la seva sorprenent irrupció a l'elit, encara que el que ha dit segur que no agradarà a tothom.

Gerard Piqué serà recordat en l'entorn culé per formar part d'una de les millors plantilles de la història del futbol. Aquell Barça de Pep Guardiola, ple d'estrelles en totes les zones del camp, va marcar una època difícilment repetible amb un sextet per al record. Amb Víctor Valdés a la porteria, Puyol liderant la defensa, Xavi-Busquets-Iniesta al mig del camp i Messi liderant l'atac, Piqué ha confessat en més d'una ocasió que eren gairebé imbatibles.

I ara, Gerard Piqué ha fet un pas més enllà. Ha aparegut per sorpresa en el nou podcast del seu amic Iker Casillas per repassar diversos temes d'actualitat i no ha pogut evitar donar la seva opinió sobre Lamine Yamal. Ara tothom al·lucina amb el jove canterà, però Piqué ha volgut rebaixar la il·lusió de l'afició culé amb una frase que portarà molta cua.

Què ha dit Gerard Piqué de Lamine Yamal?

Gerard Piqué manté una estreta relació amb Iker Casillas, amb qui va coincidir durant anys a la Selecció Espanyola. Ara comparteixen diversos projectes com la Kings League, i també se'ls pot veure junts en actes de LaLiga o altres entitats. Tots dos són figures molt respectades dins del món del futbol i la seva opinió és molt valorada pels aficionats a causa de la seva exposició.

Segurament per això, Iker Casillas ha volgut comptar amb Gerard Piqué per a l'estrena del seu podcast "Bajo los palos". El primer episodi, que s'emetrà aquest dimecres, comptarà amb la presència de la llegenda del Barça, i ja hem pogut veure un petit avanç del que ens espera. En aquest avançament, podem veure Piqué parlant de Lamine Yamal, però no de la manera en què tots esperem.

I és que davant la pregunta de si Lamine Yamal jugaria al Barça del sextet, Gerard Piqué ha estat molt clar: "A la meva generació, Lamine no estaria jugant", ha confessat. Sens dubte, unes paraules que serveixen de ganxo a nivell promocional i que caldrà escoltar amb deteniment per conèixer el context exacte, però que han cridat poderosament l'atenció.

Té raó Gerard Piqué després del que ha dit sobre Lamine Yamal?

Per estrany que sembli, pot ser veritat el que diu Gerard Piqué. És cert que Lamine Yamal està cridat a marcar una època i que té un talent innat, però aquell Barça estava ple d'estrelles. Si ens posem a pensar, resulta complicat imaginar-se qui hauria de seure a la banqueta per donar entrada a la perla de La Masia.

Recordem que, el 2009, el trident d'atac del FC Barcelona estava format per Eto'o, Henry i Messi. Tres jugadors que han demostrat molt més en la seva carrera que Lamine Yamal. Per tant, és possible que Gerard Piqué tingui raó.