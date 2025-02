Simeone ofrece 5M para que cambie el Barça por el Atleti: Deco responde, quiere más

Barça y Atlético de Madrid disputaron anoche un partido lleno de emociones. El líder y el tercer clasificado de LaLiga protagonizaron un duelo épico en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que termino con 4-4 en el marcador. La vuelta, por lo tanto, promete ser realmente apasionante.

En el Metropolitano se prevé un encuentro muy disputado, con un Barça que intentará ganar para alcanzar la final. Delante tendrá a un Atlético que está realizando una enorme temporada siendo el equipo más sólido de Europa en cuanto a promedio de goles encajados: 0.67 por partido.

Pero más allá de lo puramente deportivo, lo destacado es que Simeone está decidido a quedarse en propiedad a un jugador del Barça que no entra en los planes de Flick. El alemán no cuenta con Clément Lenglet para el futuro y el Cholo está encantado con su rendimiento. Lenglet ha sorprendido por el gran nivel demostrado, siendo uno de los futbolistas con más minutos de la plantilla rojiblanca.

El Atlético Madrid ofrece 5M por Clément Lenglet

Simeone ha pedido enviar una primera oferta de 5 millones fijos más variables, pero de momento el Barça no baja de los 10. Las posturas parecen lejanas pero no como para enquistar un acuerdo en un término medio. Es muy factible que se llegue a un acuerdo para el traspaso de Lenglet por una cifra de entre 7 y 8 millones.

Viendo el rendimiento del zaguero, el Barça no piensa regalar al jugador, más teniendo en cuenta que tiene contrato hasta junio 2026. Una vez finalice la cesión, Clément Lenglet volverá a la disciplina culé si aún no se ha llegado a ningún acuerdo por su traspaso. No parece que vaya a ser el caso considerando que Hansi Flick no cuenta con el central y que Simeone lo quiere en su plantilla.

El rendimiento de Clément Lenglet enamora a Simeone

Titular en 14 de las últimas 17 jornadas de Liga, Clément Lenglet se ha consolidado como una de las piezas básicas del equipo rojiblanco. Tras un complicado inicio de temporada, Lenglet ha conseguido con su trabajo ganarse la total confianza de Simeone. Su rendimiento ha sido tan convincente que el técnico colchonero ya ha dado instrucciones para negociar su incorporación definitiva.

Además de llegar a un acuerdo por el montante total del traspaso con el Barça, los colchoneros también tendrán que convencer al central. Su alta ficha que percibe actualmente es completamente inasumible por los madrileños. El Atlético tendrá que convencer a Clément Lenglet de rebajar significativamente su ficha si desea continuar jugando en el Metropolitano.