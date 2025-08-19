Eric Garcia s'assabenta del pla del Barça: Ronald Araújo és la seva darrera opció
Hansi Flick té molt clar qui ocuparà el lateral dret de l'equip!
L'esportista de Martorell, Eric García, s'ha convertit sens dubte en una peça important per a l'engranatge de Hansi Flick. De passar a ser gairebé un descart el mes de gener passat, a ser un autèntic comodí per al tècnic alemany. El seu gran rendiment al llarg de la segona volta així ho demostra, convertint-se en el substitut ideal de Koundé quan va ser necessari.
Hansi Flick valora enormement la polivalència d'un Eric que pot jugar a l'eix central de la defensa així com al lateral dret. El jugador català també pot desenvolupar-se, sense problemes, a la zona del pivot defensiu de la medul·lar, si l'equip ho requereix. La seva possible sortida el passat mes de gener per manca de minuts va quedar frenada per les múltiples lesions en defensa del Barça.
Des de llavors, Eric va acumular minuts de qualitat en totes les competicions, demostrant a Hansi Flick que podia comptar amb ell. Tant és així que la competència al lateral dret ha començat 'on fire' aquesta nova temporada i, contra tot pronòstic, Eric va acabar sent titular dissabte contra el Mallorca. No és habitual veure Jules Koundé a la banqueta esperant la seva oportunitat; la temporada passada va ser un indiscutible del tècnic.
Eric García, titular a Mallorca
L'esportista de Martorell va començar en el primer onze titular de la temporada, guanyant la partida al seu company Jules Koundé. El francès va acabar entrant en l'últim quart en substitució de Pau Cubarsí per ocupar la demarcació de lateral dret. Amb el canvi, Eric García es va desplaçar a la posició de central esquerrà.
En conseqüència, està clar que l'entrenador alemany aposta, de nou, com va fer a la segona part de la temporada passada, per mantenir els dos jugadors al lateral dret. Dos jugadors d'alt nivell per a una sola posició en què s'aniran tornant amb la finalitat de dosificar esforços al llarg de la temporada. L'opció de Ronald Araújo per al lateral dret no li passa pel cap a Flick, que la considera com a última opció.
Koundé apunta com a titular contra el Levante
Hansi Flick va destacar, al final del partit a Son Moix, que Eric García havia fet una molt bona pretemporada i es mereixia jugar. Amb aquestes paraules, el tècnic alemany demostra la importància d'Eric a l'equip i la seva confiança en el jugador. Flick va indicar també que Jules Koundé es troba a un bon nivell; el francès va jugar el curs passat 53 dels 60 partits possibles.
L'internacional francès assumeix amb naturalitat la competència al lateral dret, la qual cosa també dosificarà esforços i evitarà possibles lesions. Koundé veu amb tranquil·litat el protagonisme creixent d'Eric a l'equip i continuarà sent el gran comodí de Flick. Depenent del rendiment d'Araújo a l'eix central, el de Martorell sempre estarà per jugar a la demarcació que Flick consideri oportuna.
