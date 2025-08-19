Silencio en el Real Madrid tras el enfado causado por Ferran Torres: ' Siempre igual'

El Barça inició el campeonato liguero con triunfo en Son Moix por 0-3 con gol polémico de Ferran Torres que está dando mucho que hablar. En el segundo gol culé, obra del delantero valenciano del Barça, Raíllo, central del Mallorca, quedaba en el suelo tras recibir un balonazo. El árbitro dejó seguir y tras el despiste de la defensa balear, Ferran Torres aprovechó para marcar.

La pasada temporada ya fue pródiga en grandes polémicas arbitrales por ciertas actuaciones en determinados partidos. En el Real Madrid y en algunos medios afines al club, las quejas contra el estamento arbitral se llevaron a un nivel álgido. Tanto es así, que se acabó rumoreando que la final de Copa peligraba ante la posibilidad de negarse el club blanco a jugarla.

Finalmente, la polémica quedó en cruce de declaraciones entre el Presidente de la Liga Profesional, algunos árbitros y el club madridista. Con el inicio del campeonato liguero se ha retomado la polémica por el partido jugado en Son Moix en el que algunos medios señalan la vergonzosa actuación del árbitro. En concreto, indican la ilegalidad del segundo gol culé con un jugador del Mallorca tendido en el suelo y Munuera Montero dando validez al gol.

Real Madrid: ' Siempre igual'

En el Santiago Bernabéu parece que se toman las cosas con más tranquilidad, de momento no han hecho declaraciones del arbitraje del pasado sábado en el encuentro Mallorca-Barça. Un arbitraje, que según algunos, favoreció descaradamente al club catalán para conseguir su primera victoria. 'Esto es lo de siempre' es el primer pensamiento que sale desde el madridismo ante lo sucedido en Palma.

En el vestuario merengue se piensa que es lo de siempre y no merece la pena realizar declaraciones. En el cuadro de Chamartín se considera que nada ha cambiado, y lo que ha ido sucediendo a lo largo de las últimas temporadas, sigue sucediendo. En el Madrid tienen muy claro que tendrán que realizar un campeonato perfecto si quieren ganar la Liga.

La polémica de Ferran Torres

Varias fueron las jugadas polémicas que han levantado ampollas y de las que se quejan en Madrid. Primero, no parando el partido cuando Raíllo quedó en el suelo tras recibir un balonazo que permitió a Ferran Torres marcar el 0-2 que casi sentenciaba el encuentro. La expulsión de Morlanes con dos amarillas rigurosas y posteriormente a Muriqi, antes del descanso, también fueron polémicas.

Se considera que Munuera Montero perdonó la roja a Raphinha por una entrada durísima a un contrario. En Madrid, ya se habla de escándalo arbitral la vivida el sábado en Son Moix y aunque no hay comunicado oficial ya se clama al cielo. Nadie se llevó las manos a la cabeza ni se sorprendieron, consideran que ya lo han vivido antes.