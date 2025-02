Sentenciat, es posa a plorar: Pau Cubarsí s'assabenta després de la victòria del Barça

Les bones notícies no paren d'arribar al FC Barcelona. Si ahir coneixíem que Ter Stegen podria tornar per al mes de maig, i que el derbi madrileny va acabar en empat, avui els de Flick s'han emportat una nova victòria. Ho han fet després de guanyar al Sevilla per 1 a 4 en un partit realment apassionant i ple d'alternatives ofensives per a ambdós equips.

A la primera meitat, Lewandowski ha posat per davant als catalans i ha sumat el seu gol número 19 de la temporada a LaLiga. Xifres a l'abast de molt pocs que el col·loquen entre els millors '9' del món. Però poc després, el Sevilla ha empatat i, per acabar-ho d'adobar, Ronald Araújo s'ha lesionat i Pau Cubarsí ha hagut d'entrar en el seu lloc.

Ja a la segona part, Fermín, que acabava d'entrar per Gavi, ha tornat a avançar als de Hansi Flick abans de ser expulsat. Però Raphinha i Eric Garcían han aparegut per sentenciar i posar l'1 a 4 final. Això sí, malgrat els tres punts i l'alegria que ara mateix embarga al vestidor culer, el Sevilla-Barça deixa un clar assenyalat.

Làgrimes a la banqueta del Barça

LaLiga torna a ajustar-se després de la victòria del FC Barcelona davant el Sevilla. Ara mateix, els tres primers es troben en dos punts, així que tot pot succeir en els pròxims mesos. Els de Flick segueixen de prop a Atleti i Madrid, i encara s'han d'enfrontar a ells.

El primer d'aquests desafiaments tindrà lloc el pròxim 16 de març, dia en què el Barça s'enfrontarà als de Simeone. I, per a aquest partit, Ronald Araújo podria ser encara dubte, ja que el seu historial mèdic no és gens encoratjador últimament. Avui tenia una gran oportunitat per convèncer a Flick i no ho ha aconseguit: lesió i protagonista negatiu en el gol del Sevilla.

L'uruguaià ha hagut d'abandonar el camp a mitjans de la primera meitat després d'una dura entrada de Saúl i s'ha vist plorant a la banqueta culer. Tot apunta que pateix un esquinç de turmell i que serà baixa les pròximes setmanes: una pèssima notícia per a Ronald Araújo, que viu setmanes complicades. Recordem que va estar a punt de marxar al gener, i que després de molts rumors va acabar renovant, però amb una clàusula de 65 milions que el posa en venda.

Ronald Araújo també surt a la foto del gol del Sevilla

Més enllà del que li ha passat al turmell, Ronald Araújo ja havia quedat assenyalat en el gol del Sevilla. Potser per falta de pràctica o regularitat, però ha trencat la impol·luta línia del fora de joc que ha perfeccionat Flick. És cert que l'acció està al límit, però no deixa de sorprendre, ja que Pau Cubarsí, en aquest sentit, és tot un veterà.

Ara veurem què succeeix amb Ronald Araújo i quin és l'abast de la seva lesió. Perdre al charrúa mai és una notícia agradable, així que esperem que pugui tornar com més aviat millor. De moment, Pau Cubarsí tornarà al seu rol d'intocable: Íñigo i Eric seran els que rotaran al seu costat.