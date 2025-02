Confirmat, acord total: Ronald Araújo se'n va, Flick ja ha fitxat el seu substitut

Ronald Araújo és un dels millors centrals del món i el Barça va tenir la sort de fer-se amb ell fa uns anys. Els catalans van viatjar a l'Uruguai, el seu país natal, a veure com jugava i es van emportar una grata sorpresa. Ja fa temps que va pujar al primer equip i des d'aquest moment ha estat una de les peces fonamentals de la plantilla.

Malgrat que va començar la temporada lesionat, Ronald Araújo no ha deixat d'estar en el focus. Primer perquè Pau Cubarsí i Íñigo li han tret el lloc de manera incontestable, però també perquè l'any que ve arribarà un nou central que agrada molt a Hansi Flick. Sembla que l'uruguaià podria enfrontar-se a un problema força gran.

Ronald Araújo i el seu futur al Barça

Ronald Araújo ha estat imprescindible per al Barça des que va pujar al primer equip, però últimament no ha tingut sort. A l'estiu, el central va caure lesionat i no ha tornat a la plantilla fins fa molt poques setmanes. Això sí, malgrat no estar disponible, Flick sempre ha deixat clar que compta amb ell

El tècnic alemany li ha donat un gir radical al Barça i és l'esperança de tots aquells culers que han vist el seu equip passar per mals moments. Aquests últims anys, els de la Ciutat Comtal han passat per dificultats, però la situació està millorant cada vegada més. A més d'estar sanejant els comptes, els futbolistes estan millorant amb Flick.

De cara al pròxim mercat de fitxatges d'estiu, el Barça sortirà amb tot a per reforços de primer nivell. Un dels màxims perjudicats podria ser Ronald Araújo, qui està per darrere de Pau Cubarsí i Íñigo Martínez. I no només això, ja que la seva principal amenaça és que Flick ha demanat la incorporació de Jonathan Tah, defensa del Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah, l'escollit de Flick

Flick ha hagut d'adaptar-se als comptes del Barça, però Jonathan Tah entra dins de les possibilitats del club. El contracte del central venç en uns mesos i cada vegada està més a prop de la Ciutat Comtal. Tenint en compte que el seu estil de joc és exactament el que vol Flick, és probable que Ronald Araújo hagi de marxar.

Pau Cubarsí és intocable i es diu que Íñigo Martínez renovarà dins de molt poc, així que Ronald Araújo té un greu problema. Se sap que la clàusula de l'uruguaià s'ha rebaixat (d'1.000 milions a 65), per la qual cosa s'ha deixat la porta de sortida més que oberta. Tot apunta que Flick preferirà Jonathan Tah abans que Araújo, per la qual cosa la seva sortida pren força de nou.