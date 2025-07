No té lloc ni ofertes, necessita la carta de llibertat: Marc Bernal és molt millor

Amb l'arribada de Marc Bernal, la medul·lar del FC Barcelona s'ha convertit en una de les millors del món. Hansi Flick ha aconseguit reunir talent, experiència i joventut en una combinació explosiva. En aquest sentit, el tècnic ha aconseguit que hi hagi solucions per a tots els perfils.

Com a mitjapuntes, el Barça compta amb Fermín i Dani Olmo: tots dos aporten verticalitat, arribada i qualitat a l'última línia. Més enrere, Pedri i Gavi competeixen per ser el timó de l'equip. Dos jugadors diferents, però igual de talentosos.

A la base del centre del camp, la competència és ferotge. Frenkie de Jong parteix amb avantatge, però Casadó i el mateix Marc Bernal venen empenyent fort. Tots tres lluitaran per convèncer Flick i fer-se amb la titularitat, cosa que col·loca el quart pivot de l'equip a la rampa de sortida.

Oriol Romeu està fora

Aquesta situació deixa un panorama clar a la medul·lar culer: hi ha qualitat i quantitat. Les posicions estan doblades, hi ha marge per a rotacions i versatilitat tàctica. Tanmateix, després de la recuperació de Marc Bernal, el centre del camp està fins i tot massa poblat.

De fet, hi ha un jugador més a la llista: Oriol Romeu. El migcampista català ha tornat al Barça després de la seva cessió al Girona, però la seva situació és complicada. No entra en els plans del tècnic alemany i no té lloc a la rotació.

La seva temporada passada al Girona va ser irregular. Va tenir moments de bon nivell, però també va perdre protagonisme amb el pas dels mesos. Ara, en el seu retorn al Barça, Oriol Romeu s'ha trobat amb una competència impossible de superar.

El Barça li ha comunicat que ha de sortir, ja que Hansi Flick ja l'ha descartat de cara a la pròxima campanya. El problema és que trobar-li destí no està sent gens fàcil, ja que la seva fitxa i la seva edat són un obstacle.

Sense ofertes, només una sortida possible

Fins ara, cap club ha presentat una oferta formal per Oriol Romeu. Tanmateix, el que és pitjor és que els equips interessats no estan disposats a pagar traspàs. En aquest sentit, diversos clubs veuen amb bons ulls el seu fitxatge, però només si queda lliure.

La situació d'Oriol Romeu obliga el Barça a prendre una decisió immediata. O rescindeix el seu contracte i li atorga la carta de llibertat, o haurà d'assumir el seu salari sense comptar amb ell. No hi ha terme mig i el temps apremia.

A les oficines del club ho tenen clar: no bloquejaran la seva sortida. Si no arriba cap oferta en ferm, el deixaran marxar gratis. D'aquesta manera, tot apunta que Oriol Romeu abandonarà el Barça en qüestió de dies.

La seva etapa com a culer arriba al final i Marc Bernal ocuparà el lloc que li correspondria a la rotació. En aquest context, Hansi Flick ja ha marcat el camí: el centre del camp està complet i Oriol Romeu, simplement, sobra.