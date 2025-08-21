Era el fitxatge escollit, però Hansi Flick ja l'aparta i Ronald Araújo li dona la raó
Hansi Flick necessita que el Barça torni a guanyar-ho tot i, per tant, no pot regalar minuts a ningú per molt que el club, liderat per Deco, li faci propostes. De fet, Hansi Flick s'ha 'carregat' l'últim gran fitxatge del Barça: era el fitxatge escollit, però l'entrenador alemany ho veu clar i, per tant, l'aparta completament. L'objectiu del Barça és continuar apostant per la gent de casa, però aquest repte podria estar en perill per culpa d'una de les últimes decisions de Hansi Flick.
Amb tot això, el Barça de Joan Laporta continua intentant tornar a aixecar un imperi a Europa, però les coses no estan sortint com s'esperaven els aficionats culers. I, ara, el futur d'un d'aquests talents podria estar en risc després dels últims esdeveniments succeïts a Can Barça i que tenen el defensa uruguaià Ronald Araújo com a protagonista.
I és que hi ha un jove crack molt vàlid, que continua instal·lat en l'ostracisme i que, segons va poder saber 'e-Notícies', ja ha despertat l'interès dels grans d'Europa. Es tracta d'un perfil hàbil, amb caràcter i amb un lideratge silenciós que recorda al clàssic i llegendari Iñigo Martínez, ara a l'Al-Nasrr. El Barça va treballar per donar-li relleu al basc, però Flick no està d'acord amb la feina de Deco: Ronald Araújo li dona la raó, no cal fitxar per ara.
Hansi Flick sí que va apostar per Ronald Araújo, però li va donar i li continua donant l'esquena a una altra de les grans perles de la Masia del Barça. Parlem d'un futbolista que lidera el Barça Atlètic de Belletti i que, tot i estar en dinàmica del primer equip, encara no ha estat inclòs en convocatòries de Flick.
Sense substitut que s'equipari al seu nivell, Iñigo Martínez ja va conèixer qui podria haver estat el seu substitut natural a Can Barça. Van coincidir al Barça i van arribar a compartir diversos entrenaments sota la dinàmica del primer equip. Es tracta d'Andrés Cuenca (18 anys, Adamuz), un dels defenses més importants del filial i del Juvenil A, que ve de guanyar pràcticament tot durant la temporada passada.
Ronald Araújo li guanya la partida i li dona la raó a Hansi Flick: "No estava preparat..."
Ronald Araújo ha començat sent titular amb el Barça a Lliga, però el club culer esperava que Cuenca entrés als plans de Hansi Flick, almenys en la dinàmica. Tot i l'opinió de Deco, Hansi Flick considera que Cuenca encara no està llest, motiu pel qual el defensa central de Còrdova ha viatjat al Brasil amb Belletti.
El Barça es juga la Intercontinental Sub-20 i Flick no compta amb Cuenca, almenys per ara, per la qual cosa el defensa ha fet les maletes cap al país sud-americà.
