Ronald Araújo deixa KO al Madrid: 'Deco utilitza els diners de la seva venda per emportar-se...'

Ronald Araújo s'ha convertit en el blanc de les crítiques dels aficionats del Barça. L'uruguaià va quedar assenyalat en els dos últims gols de l'Inter i l'afició li responsabilitza, en gran mesura, de l'eliminació a la Champions League. Araújo ha passat d'heroi a vilà, de ser indiscutible la passada temporada a ser el cinquè central actualment.

Després de la lesió soferta a l'estiu, que l'ha tingut apartat un llarg període de temps, Ronald Araújo va tornar amb el grup a finals de l'any passat. Li va costar entrar a l'equip tenint en compte que Flick prioritza la parella Pau Cubarsí-Iñigo Martínez. El veterà central basc ha conformat una de les millors parelles de centrals amb el jove de La Masia.

Ronald Araújo va tenir les seves oportunitats amb la lesió d'Iñigo Martínez a la Supercopa, però les seves actuacions no van acabar de convèncer. Malgrat la seva recent renovació fins al 2031, el futur del charrúa és tota una incògnita i no es descarta la seva sortida a l'estiu. Després de la semifinal a Milà, Flick ha anteposat jugadors com Eric García o Andreas Christensen a l'uruguaià.

El futur de Ronald Araújo, en l'aire

Aquesta situació ha provocat innombrables dubtes sobre el futur de Ronald Araújo. Recordem que, després de renovar, la seva clàusula va quedar establerta en 65 milions per als primers deu dies de mercat. Així ho va decidir Deco, que no descarta la seva sortida.

En aquest sentit, Deco ja té clar a qui destinar l'import de la venda si finalment Ronald Araújo acaba sent traspassat. El portuguès té un pla per reforçar la defensa culer, i al mateix temps, frustrar els plans del Real Madrid. La seva estratègia consisteix a reinvertir els ingressos generats pel traspàs en un objectiu del quadre blanc.

Alessandro Bastoni per si surt Ronald Araújo

La continuïtat de Ronald Araújo està en dubte i el Barça ja està pensant en un possible canvi generacional a la defensa. En aquest sentit, si l'uruguaià acaba per marxar, Deco té clar qui ha de ser el seu substitut. Alessandro Bastoni, defensor de l'Inter de Milà de 26 anys, és el defensa que més sedueix per ocupar el seu lloc.

L'internacional italià ha captivat Deco i Hansi Flick, tots dos consideren l'italià com el perfil idoni per liderar la defensa. Alessandro Bastoni es va mostrar com un mur en la defensa italiana guanyant-se l'admiració del staff tècnic culer. La seva solvència tàctica i capacitat per treure la pilota jugada des del darrere han convençut plenament a Can Barça.

L'Inter no posarà fàcil la sortida d'Alessandro Bastoni, però una venda milionària de Ronald Araújo ho faria possible. Amb 26 anys i en plena maduresa futbolística, compleix tots els requisits. Experiència, caràcter i un estil de joc molt d'acord amb la filosofia Barça; i per si fos poc agrada al Madrid, per la qual cosa el seu fitxatge seria un 2x1 de manual.